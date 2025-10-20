B e r l i n o , 2 0 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I l c a n c r o a l l ' o v a i o è a n c o r a u n t u m o r e f r a i p i ù l e t a l i e r e s t a l a n e o p l a s i a g i n e c o l o g i c a f e m m i n i l e a p e g g i o r p r o g n o s i c o n c i r c a 5 . 4 0 0 n u o v i c a s i e 3 . 6 0 0 d e c e s s i i n I t a l i a n e l 2 0 2 2 . L a s o p r a v v i v e n z a n e t t a a 5 a n n i d a l l a d i a g n o s i è d e l 4 3 % , s e c o n d o ' I n u m e r i d e l c a n c r o 2 0 2 4 ' d i A i o m . A l i v e l l o g l o b a l e , n e l 2 0 2 2 l e d i a g n o s i d i t u m o r e d e l l ' o v a i o s o n o s t a t e 3 2 4 . 0 0 0 e s i s o n o v e r i f i c a t i q u a s i 2 0 7 . 0 0 0 d e c e s s i . L a s u a i n c i d e n z a è i n a u m e n t o , c o n s t i m e c h e p r e v e d o n o u n i n c r e m e n t o s i t o d e l 4 2 % d e i n u o v i c a s i i n t u t t o i l m o n d o e n t r o i l 2 0 4 0 . A l c o n g r e s s o a n n u a l e d e l l a S o c i e t à e u r o p e a d i o n c o l o g i a m e d i c a ( E s m o ) a B e r l i n o s o n o s t a t i p r e s e n t a t i - n e l S i m p o s i o p r e s i d e n z i a l e - i r i s u l t a t i d e l l o s t u d i o d i f a s e 3 K e y n o t e - B 9 6 ( n o t o c o m e E n g o t - o v 6 5 ) c h e r i p o r t a n o p r o g r e s s i s i g n i f i c a t i v i n e l r a l l e n t a r e l a p r o g r e s s i o n e d e l t u m o r e n e l l e p a z i e n t i a f f e t t e d a r e c i d i v a d i c a r c i n o m a o v a r i c o p l a t i n o - r e s i s t e n t e . N e l l o s t u d i o s o n o s t a t i v a l u t a t i p e m b r o l i z u m a b , t e r a p i a a n t i - P D 1 d i M s d , i n c o m b i n a z i o n e c o n c h e m i o t e r a p i a ( p a c l i t a x e l ) c o n o s e n z a b e v a c i z u m a b p e r i l t r a t t a m e n t o d e l l e p a z i e n t i a f f e t t e d a r e c i d i v a d i c a r c i n o m a o v a r i c o p l a t i n o - r e s i s t e n t e . A l l a p r i m a a n a l i s i a d i n t e r i m , a l f o l l o w - u p m e d i a n o d e l l o s t u d i o d i 1 5 , 6 m e s i , p e m b r o l i z u m a b p i ù c h e m i o t e r a p i a c o n o s e n z a b e v a c i z u m a b ( n = 3 2 2 ) h a d i m o s t r a t o u n m i g l i o r a m e n t o s t a t i s t i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v o e c l i n i c a m e n t e r i l e v a n t e d e l l a s o p r a v v i v e n z a l i b e r a d a p r o g r e s s i o n e ( P f s ) , e n d p o i n t p r i m a r i o d e l l o s t u d i o , r i d u c e n d o i l r i s c h i o d i p r o g r e s s i o n e d i m a l a t t i a o d i m o r t e d e l 3 0 % i n t u t t a l a p o p o l a z i o n e d e l l e p a z i e n t i c o n r e c i d i v a d i c a r c i n o m a o v a r i c o p l a t i n o - r e s i s t e n t e r i s p e t t o a p l a c e b o p i ù c h e m i o t e r a p i a c o n o s e n z a b e v a c i z u m a b ( n = 3 2 1 ) . I l t a s s o d i P f s a 1 2 m e s i p e r l e p a z i e n t i t r a t t a t e c o n i l r e g i m e a b a s e d i p e m b r o l i z u m a b è s t a t o d e l 3 3 , 1 % , r i s p e t t o a l 2 1 , 3 % p e r l e p a z i e n t i t r a t t a t e c o n i l r e g i m e a b a s e d i p l a c e b o . N e l l e p a z i e n t i i l c u i t u m o r e e s p r i m e P D - L 1 ( C o m b i n e d p o s i t i v e s c o r e C P S ) , p e m b r o l i z u m a b p i ù c h e m i o t e r a p i a c o n o s e n z a b e v a c i z u m a b ( n = 2 3 4 ) h a r i d o t t o i l r i s c h i o d i p r o g r e s s i o n e d i m a l a t t i a o d i m o r t e d e l 2 8 % r i s p e t t o a p l a c e b o p i ù c h e m i o t e r a p i a c o n o s e n z a b e v a c i z u m a b ( n = 2 3 2 ) . I l t a s s o d i P f s a 1 2 m e s i è s t a t o d e l 3 5 , 2 % p e r i l r e g i m e a b a s e d i p e m b r o l i z u m a b r i s p e t t o a l 2 2 , 6 % p e r i l r e g i m e a b a s e d i p l a c e b o . " P e r l e p a z i e n t i c o n c a r c i n o m a o v a r i c o r i c o r r e n t e r e s i s t e n t e a l p l a t i n o a b b i a m o a t t u a l m e n t e a d i s p o s i z i o n e p o c h i s s i m i t r a t t a m e n t i i n g r a d o d i r i d u r r e i l r i s c h i o d i p r o g r e s s i o n e d i m a l a t t i a o d i m o r t e - a f f e r m a N i c o l e t t a C o l o m b o , d i r e t t o r e d e l G y n e c o l o g i c O n c o l o g y P r o g r a m d e l l ' I s t i t u t o e u r o p e o d i o n c o l o g i a d i M i l a n o - Q u e s t i r i s u l t a s t i r a p p r e s e n t a n o u n s i g n i f i c a t i v o p a s s o a v a n t i n e l t r a t t a m e n t o d e l c a r c i n o m a o v a r i c o r i c o r r e n t e r e s i s t e n t e a l p l a t i n o e d i m o s t r a n o c h e l ' a g g i u n t a d i p e m b r o l i z u m a b a l l a c h e m i o t e r a p i a , c o n o s e n z a b e v a c i z u m a b , p o t r e b b e d i v e n t a r e u n ' u l t e r i o r e o p z i o n e e f f i c a c e p e r q u e s t e p a z i e n t i " . A l l a s e c o n d a a n a l i s i a d i n t e r i m , a l f o l l o w - u p m e d i a n o d i 2 6 , 6 m e s i , i l r e g i m e a b a s e d i p e m b r o l i z u m a b h a d i m o s t r a t o a n c h e u n m i g l i o r a m e n t o s t a t i s t i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v o e c l i n i c a m e n t e r i l e v a n t e d e l l a s o p r a v v i v e n z a g l o b a l e , u n e n d p o i n t s e c o n d a r i o c h i a v e , n e l l e p a z i e n t i i l c u i t u m o r e e s p r i m e P D - L 1 ( C P S ≥ 1 ) , r i d u c e n d o i l r i s c h i o d i m o r t e d e l 2 4 % r i s p e t t o a p l a c e b o p i ù c h e m i o t e r a p i a c o n o s e n z a b e v a c i z u m a b . I l t a s s o d i O s a 1 2 m e s i p e r l e p a z i e n t i t r a t t a t e c o n i l r e g i m e i m m u n o t e r a p i c o è s t a t o d e l 6 9 , 1 % r i s p e t t o a l 5 9 , 3 % p e r l e p a z i e n t i t r a t t a t e c o n i l r e g i m e a b a s e d i p l a c e b o . I t a s s i d i O s a 1 8 m e s i s o n o r i s u l t a t i d e l 5 1 , 5 % e 3 8 , 9 % , r i s p e t t i v a m e n t e . " Q u e s t i r i s u l t a t i s i b a s a n o s u l s u c c e s s o d i p e m b r o l i z u m a b n e i t u m o r i g i n e c o l o g i c i e s u p p o r t a n o i l s u o p o t e n z i a l e u t i l i z z o n e l l e p a z i e n t i c o n c a r c i n o m a o v a r i c o p l a t i n o - r e s i s t e n t e - d i c h i a r a G u r s e l A k t a n , v i c e p r e s i d e n t , g l o b a l c l i n i c a l d e v e l o p m e n t , M e r c k R e s e a r c h L a b o r a t o r i e s - Q u e s t i d a t i h a n n o i l p o t e n z i a l e p e r c a m b i a r e i l p a r a d i g m a t e r a p e u t i c o p e r l e p a z i e n t i c o n c a r c i n o m a o v a r i c o r i c o r r e n t e r e s i s t e n t e a l p l a t i n o " .