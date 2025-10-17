B e r l i n o , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - R e c i d i v a r i d o t t a d e l 3 2 % p e r p a z i e n t i c o n c a n c r o a l l a v e s c i c a g r a z i e a l l ' i m m u n o t e r a p i a d u r v a l u m a b . S o n o i r i s u l t a t i d e l l ’ a n a l i s i f i n a l e d e l l o s t u d i o ( d i f a s e 3 ) P o t o m a c p r e s e n t a t i o g g i , v e n e r d ì 1 7 o t t o b r e , a l c o n g r e s s o d e l l a E u r o p e a n S o c i e t y f o r M e d i c a l O n c o l o g y ( E s m o ) a B e r l i n o e c o n t e m p o r a n e a m e n t e p u b b l i c a t i s u l l a r i v i s t a s c i e n t i f i c a ' T h e L a n c e t ' . C o n o l t r e 6 1 4 . 0 0 0 d i a g n o s i a l l ’ a n n o n e l m o n d o , i l t u m o r e d e l l a v e s c i c a è i l n o n o p e r d i f f u s i o n e a l i v e l l o g l o b a l e , l a q u i n t a n e o p l a s i a p e r i n c i d e n z a n e l l a p o p o l a z i o n e i n I t a l i a , c o n c i r c a 3 1 . 0 0 0 n u o v i c a s i s t i m a t i n e l 2 0 2 4 . I l t i p o p i ù c o m u n e è i l c a r c i n o m a u r o t e l i a l e c h e h a o r i g i n e n e l l e c e l l u l e u r o t e l i a l i d e l t r a t t o u r i n a r i o . P i ù d e l 7 0 % d e i p a z i e n t i p r e s e n t a d i a g n o s i d i c a r c i n o m a d e l l a v e s c i c a n o n m u s c o l o - i n v a s i v o ( N m i b c ) , c h e i n f a s e i n i z i a l e c o l p i s c e i l t e s s u t o c h e r i v e s t e l a s u p e r f i c i e i n t e r n a d e l l a v e s c i c a s e n z a i n v a d e r e l a p a r e t e m u s c o l a r e . C i r c a l a m e t à d e i p a z i e n t i c o n N m i b c v i e n e c l a s s i f i c a t a a d a l t o r i s c h i o d i p r o g r e s s i o n e d i m a l a t t i a o d i r e c i d i v a a c a u s a d i d e t e r m i n a t e c a r a t t e r i s t i c h e d e l t u m o r e , t r a c u i i l g r a d o e l o s t a d i o . P r o p r i o p e r q u e s t i p a z i e n t i a r r i v a n o l e b u o n e n o t i z i e . I r i s u l t a t i p r e s e n t a t i o g g i n e l l a s e s s i o n e l a t e - b r e a k i n g P r o f f e r e d P a p e r d e l c o n g r e s s o m e t t o n o i n e v i d e n z a i m p o r t a n t i p r o g r e s s i p e r p r o l u n g a r e l a s o p r a v v i v e n z a . G l i e s i t i p o s i t i v i d e l l o s t u d i o ( a b s t r a c t # L B A 1 0 8 ) h a n n o m o s t r a t o c h e l ’ a g g i u n t a d i u n a n n o d i t r a t t a m e n t o c o n l ’ i m m u n o t e r p a i a d u r v a l u m a b a l l a t e r a p i a d i i n d u z i o n e e m a n t e n i m e n t o c o n B a c i l l u s C a l m e t t e - G u é r i n ( B C G ) h a p r o d o t t o u n m i g l i o r a m e n t o s t a t i s t i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v o e c l i n i c a m e n t e r i l e v a n t e d e l l a s o p r a v v i v e n z a l i b e r a d a m a l a t t i a ( D f s ) n e i p a z i e n t i c o n c a r c i n o m a d e l l a v e s c i c a n o n m u s c o l o - i n v a s i v o ( N m i b c ) a d a l t o r i s c h i o n a ï v e a B c g , r i s p e t t o a l s o l o t r a t t a m e n t o c o n B c g . A l f o l l o w - u p m e d i a n o d i o l t r e c i n q u e a n n i ( 6 0 , 7 m e s i ) , i l r e g i m e c o n d u r v a l u m a b h a m o s t r a t o u n a r i d u z i o n e d e l 3 2 % d e l r i s c h i o d i r e c i d i v a ( o d i m o r t e i n a s s e n z a d i r e c i d i v a ) r i s p e t t o a l b r a c c i o d i c o n f r o n t o ( h a z a r d r a t i o p e r D f s 0 , 6 8 ; i n t e r v a l l o d i c o n f i d e n z a 9 5 % 0 , 5 0 - 0 , 9 3 ; p = 0 , 0 1 5 4 ) . L a D f s m e d i a n a s t i m a t a n o n è s t a t a r a g g i u n t a i n e n t r a m b i i b r a c c i . S i s t i m a c h e l ’ 8 7 % d e i p a z i e n t i t r a t t a t i c o n i l r e g i m e d u r v a l u m a b s i a v i v o e l i b e r o d a m a l a t t i a a d u e a n n i r i s p e t t o a l l ’ 8 2 % n e l b r a c c i o c o m p a r a t o r e . L o s t u d i o n o n è s t a t o d i s e g n a t o s t a t i s t i c a m e n t e p e r r i l e v a r e f o r m a l m e n t e l a s o p r a v v i v e n z a g l o b a l e ( O s ) . T u t t a v i a , a l f o l l o w - u p m e d i a n o d i o l t r e c i n q u e a n n i ( 6 5 , 6 m e s i , m a t u r i t à 1 4 % ) , u n ’ a n a l i s i d e s c r i t t i v a h a m o s t r a t o u n H r p e r O s d i 0 , 8 0 ( C I 9 5 % 0 , 5 3 - 1 , 2 0 ) , s e n z a d i f f e r e n z a s t a t i s t i c a m e n t e s i g n i f i c a t i v a t r a i d u e b r a c c i . " I l t r a t t a m e n t o s t a n d a r d p e r i p a z i e n t i c o n t u m o r e d e l l a v e s c i c a n o n m u s c o l o i n v a s i v o a d a l t o r i s c h i o - a f f e r m a L o r e n z o A n t o n u z z o , d i r e t t o r e d e l l ’ O n c o l o g i a m e d i c a C a r e g g i , U n i v e r s i t à d i F i r e n z e - p r e v e d e l ’ u t i l i z z o d e l l a t e r a p i a c o n B c g , d o p o l a r e s e z i o n e t r a n s u r e t r a l e d e l l a n e o p l a s i a . L ’ o b i e t t i v o - s p i e g a - è r i d u r r e i l r i s c h i o d i r e c i d i v e l o c a l i , m a s i v e r i f i c a a n c o r a u n ’ a l t a p e r c e n t u a l e d i r i c a d u t e , c h e p o s s o n o p o r t a r e a i n t e r v e n t i c h i r u r g i c i r i p e t u t i e t r a t t a m e n t i p i ù i n v a s i v i , c o m p r e s a l a r i m o z i o n e d e l l a v e s c i c a , c o n u n p r o f o n d o i m p a t t o s u l l a q u a l i t à d i v i t a d e i p a z i e n t i . D a q u i l ’ e s i g e n z a d i n u o v e o p z i o n i d i c u r a " . " I r i s u l t a t i d e l l o s t u d i o P o t o m a c d i m o s t r a n o c h e l ’ a g g i u n t a d i d u r v a l u m a b , p e r 1 2 m e s i , a l l a t e r a p i a d i i n d u z i o n e c o n B c g è i n g r a d o d i r i d u r r e i l r i s c h i o d i r e c i d i v a d e l 3 2 % , c o n s e n t e n d o a u n m a g g i o r n u m e r o d i p a z i e n t i d i r i m a n e r e v i v i e l i b e r i d a m a l a t t i a d o p o d u e a n n i . È u n a v e r a i n n o v a z i o n e , i n u n s e t t i n g d i p a z i e n t i t r a t t a t i a i n t e n t o c u r a t i v o , i n c u i n o n s i r e g i s t r a v a n o p r o g r e s s i d a a l m e n o u n d e c e n n i o " . " D i v e n t a c o s ì p i ù c o n c r e t a - a g g i u n g e A n t o n u z z o - l a p o s s i b i l i t à d i g u a r i g i o n e a n c h e i n p a z i e n t i a d a l t o r i s c h i o d i r e c i d i v a . A n c h e d a u n p u n t o d i v i s t a p s i c o l o g i c o , i l t e r m i n e d i u n a n n o d e l l a c u r a è d a v v e r o i m p o r t a n t e p e r l e p e r s o n e c o l p i t e d a l t u m o r e . G l i i m p o r t a n t i r i s u l t a t i d e l l o s t u d i o P o t o m a c s i a g g i u n g o n o a i r i s u l t a t i p o s i t i v i d e l l o s t u d i o N i a g a r a , c h e h a d i m o s t r a t o e f f i c a c i a n e i s u o i e n d p o i n t , t r a c u i l a s o p r a v v i v e n z a g l o b a l e p o s i t i v a n e l s e t t i n g d e l t u m o r e d e l l a v e s c i c a m u s c o l o - i n v a s i v o , c o n f e r m a n d o l ’ e f f i c a c i a d i d u r v a l u m a b i n q u e s t a p a t o l o g i a . I n I t a l i a è i n o l t r e a t t i v o u n E x p a n d e d A c c e s s P r o g r a m , c i o è u n p r o g r a m m a d i a c c e s s o p r e c o c e , p e r i l t r a t t a m e n t o d e i p a z i e n t i c o n m a l a t t i a m u s c o l o - i n v a s i v a " . " L e p r o s p e t t i v e a p e r t e d a l l a c o m b i n a z i o n e d e l l ’ i m m u n o t e r a p i a - s p i e g a M a s s i m o D i M a i o , p r e s i d e n t e e l e t t o A i o m - c o n l a t e r a p i a s t a n d a r d B c g i m p l i c a n o r i c a d u t e r i l e v a n t i a n c h e s o t t o i l p r o f i l o o r g a n i z z a t i v o . O g g i i p a z i e n t i c o n m a l a t t i a n o n m u s c o l o - i n v a s i v a a d a l t o r i s c h i o , n e l l a m a g g i o r p a r t e d e i c e n t r i , s o n o g e s t i t i s o l o d a g l i u r o l o g i , p e r c h é i t r a t t a m e n t i e n d o v e s c i c a l i , i n p a r t i c o l a r e l a t e r a p i a c o n B c g , s o n o e s e g u i t i n e g l i a m b u l a t o r i d i u r o l o g i a . I n f u t u r o , l ’ i n t e g r a z i o n e f r a l ’ o n c o l o g i a e l ’ u r o l o g i a d i v e n t e r à f o n d a m e n t a l e , p e r g a r a n t i r e a i p a z i e n t i l ’ a c c e s s o a l l ’ i n n o v a z i o n e c o s t i t u i t a d a l l a c o m b i n a z i o n e d e l l ’ i m m u n o t e r a p i a c o n l a t e r a p i a s t a n d a r d " . N e l 2 0 2 4 , c i r c a 1 2 5 . 0 0 0 p a z i e n t i s o n o s t a t i t r a t t a t i p e r N m i b c a d a l t o r i s c h i o , p e r i q u a l i l ’ a t t u a l e s t a n d a r d d i c u r a è c o s t i t u i t o d a r e s e z i o n e t r a n s u r e t r a l e d e l t u m o r e a l l a v e s c i c a ( T u r b t ) s e g u i t a d a l l ' i n s t i l l a z i o n e d i B c g d i r e t t a m e n t e n e l l a v e s c i c a . C i r c a l ’ 8 0 % d e i p a z i e n t i p r e s e n t a r e c i d i v a d i m a l a t t i a a c i n q u e a n n i e i t a s s i d i p r o g r e s s i o n e n e i p a z i e n t i a d a l t o r i s c h i o p o s s o n o a r r i v a r e a l 3 0 % . N u m e r o s i p a z i e n t i c o n m a l a t t i a r e c i d i v a t a v e n g o n o s o t t o p o s t i a c i c l i a g g i u n t i v i d i c h e m i o t e r a p i a e a r i p e t u t e p r o c e d u r e i n v a s i v e c o m e l a T u r b t , o p p u r e s i v e r i f i c a l a p o t e n z i a l e n e c e s s i t à d i c i s t e c t o m i a ( c h i r u r g i a p e r l a r i m o z i o n e d e l l a v e s c i c a ) , s o t t o l i n e a n d o l a g r a n d e e s i g e n z a d i n u o v e o p z i o n i t e r a p e u t i c h e i n q u e s t o s e t t i n g a i n t e n t o c u r a t i v o .