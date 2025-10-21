R o m a , 2 1 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - N o v a r t i s h a p r e s e n t a t o n u o v i d a t i r e l a t i v i a l l a t e r a p i a c o n L u t e t i u m [ 1 7 7 L u ] v i p i v o t i d e t e t r a x e t a n p r o v e n i e n t i d a l l o s t u d i o d i f a s e 3 P S M A d d i t i o n , d u r a n t e i l s i m p o s i o p r e s i d e n z i a l e a l c o n g r e s s o E s m o 2 0 2 5 a B e r l i n o . L a t e r a p i a c o n r a d i o l i g a n d o , i n c o m b i n a z i o n e c o n l o s t a n d a r d d i c u r a ( i n i b i t o r e d e l l a v i a d e l r e c e t t o r e d e g l i a n d r o g e n i A r p i + t e r a p i a d i d e p r i v a z i o n e a n d r o g e n i c a A d t ) , h a d i m o s t r a t o u n m i g l i o r a m e n t o n e l l a s o p r a v v i v e n z a l i b e r a d a p r o g r e s s i o n e r a d i o g r a f i c a ( r P f s ) , r i d u c e n d o i l r i s c h i o d i p r o g r e s s i o n e r a d i o g r a f i c a o m o r t e d e l 2 8 % r i s p e t t o a l s o l o s t a n d a r d d i c u r a n e i p a z i e n t i a d u l t i c o n c a r c i n o m a p r o s t a t i c o o r m o n o - s e n s i b i l e m e t a s t a t i c o ( m H s p c ) p o s i t i v o a l l ' a n t i g e n e d i m e m b r a n a s p e c i f i c o d e l l a p r o s t a t a ( P s m a ) . I r i s u l t a t i p r e l i m i n a r i i n d i c a n o i n o l t r e u n a t e n d e n z a p o s i t i v a n e l l a s o p r a v v i v e n z a g l o b a l e ( O s ) n e i p a z i e n t i t r a t t a t i c o n i l r a d i o l i g a n d o p i ù s t a n d a r d d i c u r a ; i l f o l l o w - u p c o n t i n u e r à f i n o a l l a m a t u r a z i o n e d e i d a t i . I l p r o f i l o d i s i c u r e z z a e l a t o l l e r a b i l i t à d e l l a t e r a p i a c o n r a d i o l i g a n d i , i n q u e s t o t e r z o s t u d i o d i f a s e 3 , s o n o r i s u l t a t i c o e r e n t i c o n q u a n t o g i à e v i d e n z i a t o n e g l i s t u d i p r e c e d e n t i P S M A f o r e e V i s i o n . " I d a t i d e l l o s t u d i o P S M A d d i t i o n - a f f e r m a G i u s e p p e P r o c o p i o , d i r e t t o r e d e l P r o g r a m m a P r o s t a t a e d e l l ' O n c o l o g i a m e d i c a g e n i t o u r i n a r i a p r e s s o l a F o n d a z i o n e I r c c s I s t i t u t o n a z i o n a l e t u m o r i d i M i l a n o - s o n o m o l t o p r o m e t t e n t i : l a c o m b i n a z i o n e d e l l a t e r a p i a c o n r a d i o l i g a n d i c o n l a t e r a p i a o r m o n a l e s t a n d a r d ( A r p i + A d t ) o f f r e a i p a z i e n t i p i ù t e m p o s e n z a p r o g r e s s i o n e d e l l a m a l a t t i a , u n p r o f i l o d i s i c u r e z z a f a v o r e v o l e e u n a t e n d e n z a i n c o r a g g i a n t e n e l l a s o p r a v v i v e n z a g l o b a l e . E ' f o n d a m e n t a l e g u a r d a r e a l f u t u r o , p e r c h é q u e s t i r i s u l t a t i a p r o n o l a s t r a d a a u n c a m b i a m e n t o n e l l a g e s t i o n e c l i n i c a d e l c a r c i n o m a p r o s t a t i c o m e t a s t a t i c o , o f f r e n d o n u o v e p r o s p e t t i v e e s p e r a n z e a u n a f a s c i a d i p a z i e n t i s e m p r e p i ù a m p i a " . " L a t e r a p i a c o n r a d i o l i g a n d i n a s c e d a a n n i d i r i c e r c a e s v i l u p p o , c o n u n a f o r t e c o m p o n e n t e M a d e i n I t a l y : i l s i t o d i I v r e a è u n o d e i 4 a l m o n d o i n g r a d o d i p r o d u r r e e d i s t r i b u i r e q u e s t i r a d i o f a r m a c i s u s c a l a i n t e r n a z i o n a l e - d i c h i a r a P a o l a C o c o , C h i e f S c i e n t i f i c O f f i c e r & M e d i c a l A f f a i r s H e a d , N o v a r t i s I t a l i a - Q u e s t a i n n o v a z i o n e r a p p r e s e n t a u n a s v o l t a n e l l ' o n c o l o g i a d i p r e c i s i o n e , o f f r e n d o a i p a z i e n t i c o n t u m o r i a v a n z a t i , c o m e q u e l l o d e l l a p r o s t a t a , u n t r a t t a m e n t o m i r a t o e p e r s o n a l i z z a t o . A d o g g i i n I t a l i a l a t e r a p i a c o n r a d i o l i g a n d i è a c c e s s i b i l e s u t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e a i p a z i e n t i a d u l t i a f f e t t i d a c a r c i n o m a p r o s t a t i c o m e t a s t a t i c o r e s i s t e n t e a l l a c a s t r a z i o n e ( m C r p c ) p r o g r e s s i v o , p o s i t i v o a l l ' a n t i g e n e d i m e m b r a n a d e l l a p r o s t a t a , c h e h a n n o g i à r i c e v u t o p r e c e d e n t i t r a t t a m e n t i . I n u o v i d a t i r a f f o r z a n o i l v a l o r e d i q u e s t a t e r a p i a , g i à d i m o s t r a t o n e l s e t t i n g a t t u a l e , e c i p e r m e t t o n o d i g u a r d a r e c o n f i d u c i a a l f u t u r o " . L o s t u d i o P S M A d d i t i o n - r i p o r t a u n a n o t a - r a p p r e s e n t a i l t e r z o t r i a l d i f a s e 3 p o s i t i v o c o n l a n u o v a t e r a p i a . S u l l a s c i a d e l b e n e f i c i o s i g n i f i c a t i v o d i m o s t r a t o n e l l o s t u d i o P S M A f o r e , c h e h a p o r t a t o a l l ' a p p r o v a z i o n e d a p a r t e d e l l a F d a n e g l i S t a t i U n i t i p e r i l m C R P C p r e - t a x a n o n e l m a r z o 2 0 2 5 , q u e s t i n u o v i r i s u l t a t i r a f f o r z a n o u l t e r i o r m e n t e l e e v i d e n z e s c i e n t i f i c h e a s u p p o r t o d e l l a t e r a p i a c o n r a d i o l i g a n d i e d i m o s t r a n o i l s u o p o t e n z i a l e n e l m i g l i o r a r e g l i e s i t i i n u n o s t a d i o a n c o r a p i ù p r e c o c e d e l c a r c i n o m a p r o s t a t i c o m e t a s t a t i c o . N o v a r t i s p r e v e d e d i p r e s e n t a r e q u e s t i d a t i a l l e a u t o r i t à r e g o l a t o r i e n e g l i S t a t i U n i t i e n t r o l a f i n e d e l l ' a n n o . O g n i a n n o c i r c a 1 7 2 . 0 0 0 u o m i n i r i c e v o n o u n a d i a g n o s i d i m H s p c n e g l i S t a t i U n i t i , C i n a , G i a p p o n e , F r a n c i a , G e r m a n i a , I t a l i a , S p a g n a e R e g n o U n i t o . L a m a g g i o r p a r t e d e i p a z i e n t i p r o g r e d i s c e n e l t e m p o v e r s o m C r p c t i p i c a m e n t e e n t r o 2 0 m e s i . L a p r o g r e s s i o n e a m C r p c è a s s o c i a t a a e s i t i s i g n i f i c a t i v a m e n t e p e g g i o r i , t r a c u i u n a u m e n t o d e l c a r i c o a s s i s t e n z i a l e d e l p a z i e n t e , u n p e g g i o r a m e n t o d e l l a q u a l i t à d i v i t a e u n ' a s p e t t a t i v a d i v i t a i n f e r i o r e a d u e a n n i . O l t r e l ' 8 0 % d e i p a z i e n t i c o n c a r c i n o m a p r o s t a t i c o e s p r i m e i n m o d o e l e v a t o i l b i o m a r c a t o r e P s m a , r e n d e n d o l o u n t a r g e t t e r a p e u t i c o p r o m e t t e n t e . L o s t u d i o è a n c o r a i n c o r s o e u n t o t a l e d i 1 . 1 4 4 p a z i e n t i c o n m H s p c i n 2 0 P a e s i s o n o s t a t i r a n d o m i z z a t i .