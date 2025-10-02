R o m a , 2 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I n o c c a s i o n e d e l m e s e d e l l a p r e v e n z i o n e d e l c a n c r o a l s e n o , g l i H a r d R o c k C a f e d i F i r e n z e , R o m a e V e n e z i a p a r t e c i p a n o a l l a 2 6 e s i m a e d i z i o n e d e l l a c a m p a g n a P i n k t o b e r p r o m o s s a a l i v e l l o g l o b a l e d a H a r d R o c k I n t e r n a t i o n a l . P e r t u t t o i l m e s e d i o t t o b r e i 3 c a f e i t a l i a n i a c c e n d e r a n n o i r i f l e t t o r i s u l l a c o n s a p e v o l e z z a , l a p r e v e n z i o n e e i l s o s t e g n o a l l a r i c e r c a c o n m u s i c a l i v e , D j s e t , c e n e a t e m a , m e r c h a n d i s i n g e i n i z i a t i v e s o l i d a l i , v a l o r i z z a n d o t a l e n t i f e m m i n i l i l o c a l i . P a r t e d e i r i c a v i s a r à d e v o l u t a a l l ' H a r d R o c k H e a l s F o u n d a t i o n , l ' o r g a n i z z a z i o n e b e n e f i c a d i H a r d R o c k , n a t a p e r s e n s i b i l i z z a r e e s o s t e n e r e l a r i c e r c a s u l c a n c r o a l s e n o i n t u t t o i l m o n d o . N e g l i a n n i l a c a m p a g n a h a p e r m e s s o d i r a c c o g l i e r e o l t r e 1 3 m i l i o n i d i d o l l a r i p e r l a r i c e r c a c o n t r o i l c a n c r o a l s e n o . I n I t a l i a , H a r d R o c k C a f e r i n n o v a i l p r o p r i o s o s t e g n o a l l a L i l t , L e g a i t a l i a n a p e r l a l o t t a c o n t r o i t u m o r i . H a r d R o c k C a f e F i r e n z e - i n f o r m a u n a n o t a - v e n e r d ì 1 7 o t t o b r e a c c e n d e i r i f l e t t o r i s u l l a p r e v e n z i o n e c o n l a P i n k t o b e r N i g h t , u n a s e r a t a a l l ' i n s e g n a d e l l a m u s i c a a n n i ' 8 0 c o n g l i ' 8 0 V o g l i a c o v e r b a n d ' d e d i c a t a a i g r a n d i s u c c e s s i d i q u e g l i a n n i , n a t a n e l 2 0 0 5 e c o m p o s t a d a I l a r i a P a c i n i e R o b e r t o R o s p i g l i o s i a l l e v o c i , C h r i s t i a n F a n t i a l l e t a s t i e r e , L u c a F e r r e r i a l b a s s o , F r a n c e s c o C i a m p a l i n i a l l a c h i t a r r a e N i c o l a I m m e r a l l a b a t t e r i a . D o m e n i c a 2 6 o t t o b r e è p r e v i s t a u n a n u o v a s e r a t a i n r o s a , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n E m o z i o n o t e . D a l l e 2 1 i n p o i s i a l t e r n e r a n n o s u l p a l c o b a n d e c a n t a n t i c o n l e m i g l i o r i h i t d e l p o p e d e l r o c k a l f e m m i n i l e , p e r s e n s i b i l i z z a r e e c e l e b r a r e i n s i e m e l a f o r z a d e l l e d o n n e e d e l l a m u s i c a . A R o m a , o g n i v e n e r d ì d i o t t o b r e d a l l e 2 1 . 3 0 H a r d R o c k C a f e p r o p o n e s p e c i a l i s e r a t e l i v e c o n p r o t a g o n i s t e a r t i s t e d o n n e - t r a D j s e t , c a n t a n t i e d u o a c u s t i c i - p e r u n i r e m u s i c a e c o n s a p e v o l e z z a . O g n i a p p u n t a m e n t o o f f r e u n f o r m a t e u n g e n e r e m u s i c a l e d i v e r s o , p e n s a t o p e r c o i n v o l g e r e o g n i t i p o d i p u b b l i c o e a m p l i f i c a r e i l m e s s a g g i o d i p r e v e n z i o n e . D a l v i a g g i o d i s c o e s o u l f u l d i D j V a l S t e f a n i ( 3 o t t o b r e ) , a l l ' o m a g g i o a l l e g r a n d i v o c i f e m m i n i l i c o n L e V o c i d e l l e D o n n e ( 1 0 o t t o b r e ) , p a s s a n d o p e r l ' A f r o - H o u s e i n t e r n a z i o n a l e d i D j S t e f a n i e N o i r ( 1 7 o t t o b r e ) , f i n o a l r a f f i n a t o d u o a c u s t i c o B S h a r p ( 2 4 o t t o b r e ) . A V e n e z i a , o g n i g i o v e d ì d i o t t o b r e a l l e 2 1 i l p a l c o d e l c a f e d i B a c i n o O r s e o l o s i a c c e n d e c o n a p p u n t a m e n t i d i l i v e m u s i c i n r o s a , c o n u n r i c c o p r o g r a m m a d i v o c i e s o n o r i t à t u t t e d a s c o p r i r e : i l 2 e i l 2 3 o t t o b r e p r o t a g o n i s t a s a r à G i u l i a T o n i n i c o n d u e l i v e e m o z i o n a n t i , s e g u i t a d a D a n i D e Z a n i l 9 o t t o b r e e d a l l a b a n d T h e S l i p p e r s i l 1 6 o t t o b r e . U n a r a s s e g n a m u s i c a l e n e l c u o r e d e l l a c i t t à l a g u n a r e , t r a b u o n c i b o , m u s i c a e i m p e g n o s o l i d a l e . " I l t u m o r e a l s e n o è u n a s f i d a c h e c o i n v o l g e p r o f o n d a m e n t e l a v i t a d i m o l t e p e r s o n e , a n c h e a l l ' i n t e r n o d e l l a n o s t r a c o m u n i t à - c o m m e n t a S t e f a n o P a n d i n , V P O p e r a t i o n U K & E u r o p e H a r d R o c k C a f e I n t e r n a t i o n a l - C o n P i n k t o b e r v o g l i a m o t r a s f o r m a r e l a m u s i c a , l ' e n e r g i a e l a s o l i d a r i e t à i n s t r u m e n t i c o n c r e t i d i s u p p o r t o e c o n s a p e v o l e z z a . S i a m o o r g o g l i o s i d i f a r e l a n o s t r a p a r t e e i n v i t i a m o t u t t i a u n i r s i a n o i p e r d a r e p i ù f o r z a a l l a r i c e r c a e a l l a p r e v e n z i o n e " . H a r d R o c k C a f e h a l a n c i a t o , i n o l t r e , u n a c o l l e z i o n e e s c l u s i v a i n c o l l a b o r a z i o n e c o n S p o r t s I l l u s t r a t e d S w i m s u i t , d i s p o n i b i l e d a o t t o b r e a n c h e n e i R o c k S h o p s i t a l i a n i e o n l i n e s u s h o p . h a r d r o c k . c o m . L a l i n e a , c h e i n c l u d e a b b i g l i a m e n t o e a c c e s s o r i a t e m a P i n k t o b e r , è s o s t e n u t a d a l l e m o d e l l e R o s h u m b a W i l l i a m s , J a s m i n e S a n d e r s e N i c o l e W i l l i a m s - E n g l i s h , t e s t i m o n i d i r e t t e o i n d i r e t t e d e l l a l o t t a c o n t r o i l c a n c r o a l s e n o .