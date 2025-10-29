R o m a , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " I l p r o g e t t o C a r e f o r c a r i n g è i m p o r t a n t e p e r l a s e n s i b i l i z z a z i o n e e l a p r e v e n z i o n e d e l t u m o r e a l s e n o , c h e v e d e p r o t a g o n i s t a i n p r i m a l i n e a l a P o l i z i a d i S t a t o . U n a f o r z a c a p a c e d i g a r a n t i r e s i c u r e z z a a l P a e s e s o t t o m o l t e p l i c i p u n t i d i v i s t a " e c h e è " p r o t a g o n i s t a n e l l a m o d e r n i t à d e l l a p r e v e n z i o n e s a n i t a r i a , n o n s o l o d e l l e s u e c o m p o n e n t i i n t e r n e , m a d i t u t t e l e d o n n e i t a l i a n e " . C o s ì N i c o l a M o l t e n i , s o t t o s e g r e t a r i o a l m i n i s t e r o d e l l ' I n t e r n o , c o m m e n t a i r i s u l t a t i d e l l a s e c o n d a e d i z i o n e d e l l a c a m p a g n a d i s e n s i b i l i z z a z i o n e a l l a p r e v e n z i o n e d e l t u m o r e a l s e n o ' C a r e f o r c a r i n g 2 . 0 - A m b a s c i a t r i c i d e l l a p r e v e n z i o n e ' , p r e s e n t a t i a l l a S c u o l a s u p e r i o r e d i P o l i z i a d i R o m a . L a c a m p a g n a h a c o i n v o l t o p i ù d i 5 m i l a d o n n e e g l i u o m i n i d e l l a P o l i z i a d i S t a t o i n 9 r e g i o n i , r a g g i u n g e n d o 1 1 i s t i t u t i e s c u o l e d i f o r m a z i o n e d e l l a P o l i z i a . L ' i n i z i a t i v a , i d e a t a e c o o r d i n a t a d a L a d i e s F i r s t , è p r o m o s s a d a l l a P o l i z i a d i S t a t o c o n i l p a t r o c i n i o d e l l ' A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a d i o n c o l o g i a m e d i c a ( A i o m ) e d i F o n d a z i o n e A i o m .