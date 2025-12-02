R o m a , 2 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L ' A g e n z i a i t a l i a n a d e l f a r m a c o h a a p p r o v a t o l a r i m b o r s a b i l i t à d i c a p i v a s e r t i b , u n a n u o v a t e r a p i a m i r a t a . L a m o l e c o l a è i n d i c a t a , i n a s s o c i a z i o n e a f u l v e s t r a n t , i n p a z i e n t i c o n t u m o r e a l s e n o l o c a l m e n t e a v a n z a t o o m e t a s t a t i c o p o s i t i v o a l r e c e t t o r e d e g l i e s t r o g e n i ( H r + ) , n e g a t i v o p e r H e r 2 ( H e r 2 - ) , c o n u n a o p i ù a l t e r a z i o n i d i P I K 3 C A / A K T 1 / P T E N , c h e h a n n o s v i l u p p a t o u n a r e c i d i v a o p r o g r e s s i o n e d i m a l a t t i a d u r a n t e o d o p o u n r e g i m e a b a s e e n d o c r i n a . L a d e c i s i o n e d i A i f a f a s e g u i t o a l l ' a p p r o v a z i o n e d a p a r t e d e l l ' A g e n z i a e u r o p e a p e r i m e d i c i n a l i e s i b a s a s u i r i s u l t a t i d e l l o s t u d i o d i f a s e 3 C A P I t e l l o - 2 9 1 , p u b b l i c a t i s u l ' N e w E n g l a n d J o u r n a l o f M e d i c i n e ' . C a p i v a s e r t i b , i n c o m b i n a z i o n e c o n f u l v e s t r a n t - i n f o r m a u n a n o t a - h a r i d o t t o i l r i s c h i o d i p r o g r e s s i o n e d i m a l a t t i a o d i m o r t e d e l 5 0 % r i s p e t t o a f u l v e s t r a n t . L a s o p r a v v i v e n z a l i b e r a d a p r o g r e s s i o n e ( P f s ) m e d i a n a è r i s u l t a t a p i ù c h e r a d d o p p i a t a ( 7 , 3 m e s i r i s p e t t o a 3 , 1 m e s i ) . L a n u o v a t e r a p i a v i e n e p r e s e n t a t a o g g i a M i l a n o i n u n a c o n f e r e n z a s t a m p a p r o m o s s a d a A s t r a Z e n e c a . " C o n o l t r e 5 3 m i l a n u o v i c a s i l ' a n n o , i l t u m o r e d e l l a m a m m e l l a è i l p i ù d i f f u s o n e l l ' i n t e r a p o p o l a z i o n e f e m m i n i l e i t a l i a n a e i l s o t t o t i p o H r + H e r 2 - è i l p i ù f r e q u e n t e - a f f e r m a V a l e n t i n a G u a r n e r i , d i r e t t o r e d e l l a U o c O n c o l o g i a 2 d e l l ' I s t i t u t o o n c o l o g i c o V e n e t o e o r d i n a r i o d i O n c o l o g i a m e d i c a a l l ' u n i v e r s i t à d i P a d o v a - I n f a s e a v a n z a t a , i l t u m o r e H r + H e r 2 - è t r a t t a t o i n p r i m a i s t a n z a c o n g l i i n i b i t o r i d e l l e c h i n a s i c i c l i n a - d i p e n d e n t i 4 e 6 ( C D K 4 / 6 i ) i n a s s o c i a z i o n e a u n a g e n t e e n d o c r i n o . L a g e s t i o n e d e i p a z i e n t i c o n t u m o r e i n p r o g r e s s i o n e a C D K 4 / 6 i r a p p r e s e n t a a d o g g i u n ' i m p o r t a n t e s f i d a c l i n i c a , s o p r a t t u t t o a c a u s a d e i m e c c a n i s m i d i e n d o c r i n o - r e s i s t e n z a . I n q u e s t o s c e n a r i o , i r i s u l t a t i e m e r s i d a l l o s t u d i o C A P I t e l l o - 2 9 1 s o n o e s t r e m a m e n t e i n t e r e s s a n t i e a p r o n o n u o v e p r o s p e t t i v e n e l l a p r a t i c a c l i n i c a " . N e l l o s t u d i o " s o n o s t a t i a r r u o l a t i 7 0 8 p a z i e n t i c o n t u m o r e d e l s e n o H r - p o s i t i v o , H e r 2 - n e g a t i v o , i l 7 0 % d e i q u a l i a v e v a g i à r i c e v u t o u n p r e c e d e n t e t r a t t a m e n t o c o n C D K 4 / 6 i - r i f e r i s c e G u a r n i e r i - N e i p a z i e n t i c o n t u m o r e c a r a t t e r i z z a t o d a a l t e r a z i o n i i n P I K 3 C A , A K T 1 o P T E N l ' a g g i u n t a d i c a p i v a s e r t i b , u n i n i b i t o r e d i A K T , a f u l v e s t r a n t , u n a t e r a p i a o r m o n a l e , h a d e t e r m i n a t o u n b e n e f i c i o i n t e r m i n i d i r i d u z i o n e d e l r i s c h i o d i p r o g r e s s i o n e c l i n i c a m e n t e r i l e v a n t e . L a c o m b i n a z i o n e d i f u l v e s t r a n t e c a p i v a s e r t i b r a p p r e s e n t a p e r t a n t o u n ' o p z i o n e t e r a p e u t i c a i m p o r t a n t e p e r p a z i e n t i c h e p o s s o n o a n c o r a b e n e f i c i a r e d i u n a t e r a p i a a b a s e e n d o c r i n a , c o n s e n t e n d o d i p o s t i c i p a r e l ' i m p i e g o d e l l a c h e m i o t e r a p i a . I n o l t r e , i l p r o f i l o d i s i c u r e z z a d i c a p i v a s e r t i b r i s u l t a f a v o r e v o l e r i s p e t t o a q u e l l o d i a l t r i i n i b i t o r i d e l l a v i a d i P I 3 K / A K T / m T O R " . " L e m u t a z i o n i d i P I K 3 C A , A K T 1 e P T E N i n t e r e s s a n o c i r c a l a m e t à d e i c a s i d i t u m o r e d e l s e n o a v a n z a t o H r + / H e r 2 - - s p i e g a N i c o l a F u s c o , d i r e t t o r e d e l l a D i v i s i o n e d i A n a t o m i a p a t o l o g i c a d e l l ' I s t i t u t o e u r o p e o d i o n c o l o g i a e p r o f e s s o r e a s s o c i a t o d i A n a t o m i a p a t o l o g i c a p r e s s o i l D i p a r t i m e n t o d i O n c o l o g i a e d E m a t o - o n c o l o g i a d e l l ' u n i v e r s i t à d i M i l a n o - S i t r a t t a c o m u n e m e n t e d i m u t a z i o n i d r i v e r , g i à r i l e v a b i l i a l i v e l l o d e l t u m o r e p r i m i t i v o . Q u e s t e a l t e r a z i o n i r a p p r e s e n t a n o u n n o t o m e c c a n i s m o d i e n d o c r i n o - r e s i s t e n z a e l a l o r o p r e s e n z a c o r r e l a d i s o l i t o c o n e s i t i c l i n i c i p e g g i o r i , i l c h e e v i d e n z i a l a n e c e s s i t à d i t r a t t a m e n t i p e r s o n a l i z z a t i . L e p a z i e n t i c h e p r e s e n t a n o q u e s t e a l t e r a z i o n i p o s s o n o t r a r r e b e n e f i c i o d a l l a c o m b i n a z i o n e c a p i v a s e r t i b - f u l v e s t r a n t , e d è q u i n d i f o n d a m e n t a l e c h e i c l i n i c i e s e g u a n o s e m p r e i l t e s t p e r l a r i c e r c a d e i b i o m a r c a t o r i . U n a c o l l a b o r a z i o n e e f f i c a c e e t e m p e s t i v a t r a o n c o l o g i e p a t o l o g i è o g g i i m p r e s c i n d i b i l e p e r s v i l u p p a r e s t r a t e g i e d i t r a t t a m e n t o p e r s o n a l i z z a t e " . " D a a n n i c i o c c u p i a m o d e i b i s o g n i e d e l l a q u a l i t à d i v i t a d e l l e p a z i e n t i c h e c o n v i v o n o c o n l a m a l a t t i a i n f a s e m e t a s t a t i c a . G r a z i e a i p r o g r e s s i d e l l a r i c e r c a , l a l o r o s o p r a v v i v e n z a d i a n n o i n a n n o è s e m p r e i n c r e s c i t a - s o t t o l i n e a R o s a n n a D ' A n t o n a , p r e s i d e n t e d i E u r o p a D o n n a I t a l i a - N e g l i u l t i m i a n n i a b b i a m o a s s i s t i t o a u n a m p l i a m e n t o d e l l e p o s s i b i l i t à t e r a p e u t i c h e a d i s p o s i z i o n e d e i c l i n i c i e d e i p a z i e n t i : o g g i v i s o n o p o s s i b i l i t à c o n c r e t e d i o t t i m i z z a r e l a g e s t i o n e d e l l a m a l a t t i a a n c h e i n f a s e a v a n z a t a . E ' p e r ò f o n d a m e n t a l e g a r a n t i r e u n a c c e s s o t e m p e s t i v o a l l e n u o v e c u r e , c o m e a b b i a m o r i b a d i t o c o n f o r z a i n o c c a s i o n e d e l 1 3 o t t o b r e , G i o r n a t a n a z i o n a l e d e l t u m o r e a l s e n o m e t a s t a t i c o . A c c o g l i a m o q u i n d i c o n s o d d i s f a z i o n e i l f a t t o c h e l ' I t a l i a s i a o g g i i l s e c o n d o P a e s e i n E u r o p a a r e n d e r e d i s p o n i b i l e q u e s t a i m p o r t a n t e n u o v a t e r a p i a " . " L a r i c e r c a è u n o d e i p i l a s t r i f o n d a m e n t a l i d i A s t r a Z e n e c a e l ' o n c o l o g i a r a p p r e s e n t a u n a d e l l e a r e e i n c u i s i a m o m a g g i o r m e n t e i m p e g n a t i - d i c h i a r a P a o l a M a r i a M o r o s i n i , M e d i c a l A f f a i r s H e a d O n c o l o g y d i A s t r a Z e n e c a i n I t a l i a - L a n o t i z i a d i o g g i c o n f e r m a i l n o s t r o l a v o r o c o n t i n u o p e r m i g l i o r a r e i n m a n i e r a c o n c r e t a l a p r o g n o s i d e i p a z i e n t i , c o n u n a p p r o c c i o b a s a t o s u e v i d e n z e s o l i d e e s u l l a v o l o n t à d i o f f r i r e o p z i o n i r e a l m e n t e i n n o v a t i v e . L ' a p p r o v a z i o n e d i A i f a a l l a r i m b o r s a b i l i t à d i c a p i v a s e r t i b i n a s s o c i a z i o n e a f u l v e s t r a n t p e r i l t u m o r e a l s e n o a v a n z a t o è u n t r a g u a r d o d i c u i s i a m o m o l t o o r g o g l i o s i e c h e r a p p r e s e n t a u n p a s s o s i g n i f i c a t i v o p e r m i g l i a i a d i p a z i e n t i c h e n e c e s s i t a n o d i t e r a p i e s e m p r e p i ù m i r a t e e d e f f i c a c i " .