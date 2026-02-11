O t t a w a , 1 1 f e b . ( A d n k r o n o s / A f p ) - I l p r i m o m i n i s t r o c a n a d e s e M a r k C a r n e y h a d e f i n i t o l a s p a r a t o r i a d i m a s s a a v v e n u t a n e l l a r e m o t a c i t t a d i n a c a n a d e s e d i T u m b l e r R i d g e u n a t t o d i " c r u d e l t à i n a u d i t a " e h a d i c h i a r a t o i l P a e s e i n l u t t o . " Q u e s t i b a m b i n i e i l o r o i n s e g n a n t i s o n o s t a t i t e s t i m o n i d i u n a c r u d e l t à i n a u d i t a . V o g l i o c h e t u t t i s a p p i a n o q u e s t o : a n o m e d i t u t t i i c a n a d e s i , t u t t o i l n o s t r o P a e s e è a l v o s t r o f i a n c o " , h a a f f e r m a t o , p a r l a n d o i n f r a n c e s e a l p a r l a m e n t o . " C i ò c h e è a c c a d u t o h a l a s c i a t o l a n o s t r a n a z i o n e s o t t o s h o c k e t u t t i n o i i n l u t t o " .