R o m a , 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - E ’ t u t t o p r o n t o p e r l ’ a v v i o d e l l a n u o v a s t a g i o n e d e l l a p a l l a n u o t o a z z u r r a . I l P r e s i d e n t e d e l l a F e d e r a z i o n e I t a l i a n a N u o t o P a o l o B a r e l l i h a p r e s e n t a t o o g g i a R o m a g l i a p p u n t a m e n t i p r i n c i p a l i c o n p a r t i c o l a r e r i f e r i m e n t o a l l a 1 0 7 e s i m a e d i z i o n e d e l c a m p i o n a t o m a s c h i l e e a l l a 4 2 e s i m a e d i z i o n e f e m m i n i l e d i s e r i e A 1 , a l v i a s a b a t o 4 o t t o b r e , i n u n a c e r i m o n i a c h e s i è s v o l t a n e l l a S a l a C o n v e g n i d e l l e P i s c i n e d e l F o r o I t a l i c o , c o n l a p a r t e c i p a z i o n e d e l C a p o d e l D i p a r t i m e n t o d e l l o S p o r t d e l l a P r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o d e i M i n i s t r i F l a v i o S i n i s c a l c h i , d e l D i r e t t o r e d i R a i S p o r t P a o l o P e t r e c c a e d e i v e r t i c i t e c n i c i d e l l a p a l l a n u o t o . S o n o s t a t e i l l u s t r a t e l e n o v i t à r e g o l a m e n t a r i , a c o m i n c i a r e d a l r e c e p i m e n t o d e l l e m o d i f i c h e r e g o l a m e n t a r i o p e r a t e d a l l a W o r l d A q u a t i c s ( c a m p o d i g i o c o r i d o t t o d a 3 0 a 2 5 m e t r i , p o s s e s s o p a l l a d i 2 8 ” , s e c o n d o p o s s e s s o e d e s c l u s i o n e t e m p o r a n e a d i 1 8 ” , 1 5 g i o c a t o r i a r e f e r t o , i n t r o d u z i o n e d e i r i g o r i i n c a s o d i p a r i t à g i à n e l l a r e g u l a r s e a s o n ) , o l t r e a l l a c o p e r t u r a t e l e v i s i v a e l a p i a n i f i c a z i o n e s t a g i o n a l e d e l l e s q u a d r e n a z i o n a l i . P o i s o n o s t a t e , c o m e d i c o n s u e t o , p r e m i a t e l e s o c i e t à e i p r o t a g o n i s t i d e l l a s c o r s a s t a g i o n e , c o n r i c o n o s c i m e n t i s p e c i a l i a S t e f a n o T e m p e s t i ( c a l o t t i n a d ’ o r o a l l a c a r r i e r a ) e T a n i a D i M a r i o ( p e r i l s u o i n g r e s s o n e l l a c o m m i s s i o n e t e c n i c a m o n d i a l e d e l l a p a l l a n u o t o ) . " L e e m o z i o n i s o n o t a n t e e i r i c o r d i t u t t i b e l l i s s i m i . S e , p e r ò , d e v o p r e n d e r m i u n a f o t o p r e n d o q u e l l a d e l l e O l i m p i a d i d i R i o i n c u i c o n q u i s t a m m o i l b r o n z o c o n i l S e t t e b e l l o - h a r a c c o n t a t o u n e m o z i o n a t o T e m p e s t i - E b b i a l l a v i g i l i a i l d i s t a c c o d e l l a r e t i n a a l l ' o c c h i o e r i s c h i a i d i n o n p a r t e c i p a r e a i G i o c h i : a l l a f i n e c i a r r i v a i e d i m o s t r a i c h e p o t e v o r i u s c i r e a s u p e r a r e t u t t i g l i o s t a c o l i c h e l a v i t a m i p r e s e n t a v a ” . I l s i p a r i o s u l l a n u o v a s t a g i o n e s i a l z e r à , s a b a t o a l l e 1 1 : 0 0 , c o n i l m a t c h d e l m a s s i m o c a m p i o n a t o m a s c h i l e C C O r t i g i a - I r e n G e n o v a Q u i n t o ; s u R a i s p o r t , a l l e 1 5 . 3 0 , s a r à t r a s m e s s a i n v e c e T r a i n i n g A c a d e m y O l y m p i c R o m a - C i r c o l o N a u t i c o P o s i l l i p o . “ C i a s p e t t a u n a s t a g i o n e c o n t a n t e n o v i t à c h e s e r v o n o p e r a d e g u a r s i a l l e n o r m e i n t e r n a z i o n a l i : c a m p o r i d o t t o a v e n t i c i n q u e e n o n c i s a r à p i ù i l p a r e g g i o ; s e c o n d o m e t u t t o c i ò s p e t t a c o l a r i z z e r à d i p i ù i l g i o c o . C i s a r à u n b r e a k l u n g o a g e n n a i o e f e b b r a i o , p e r d a r s p a z i o a g l i E u r o p e i , e c i ò p o r t e r à i c a m p i o n a t i a c o n c l u d e r s i a l l ' i n i z i o d e l l ' e s t a t e . M i a s p e t t o d u e t o r n e i a v v i n c e n t i , s u l l a s c i a d e g l i u l t i m i , e c o n t a n t e b e l l e p a r t i t e . R i n g r a z i o p a r t i c o l a r m e n t e i l C a p o d e l D i p a r t i m e n t o d e l l o S p o r t d e l G o v e r n o F l a v i o S i n i s c a l c h i p e r e s s e r e q u i c o n n o i ; è i m p o r t a n t e a n c h e l a p r e s e n z a d e l d i r e t t o r e d i R a i S p o r t P a o l o P e t r e c c a . L a s i n e r g i a c o n l a R a i è s t o r i c a e f o n d a m e n t a l e p e r n o i . N o n p o s s o , i n f i n e , n o n r i v o l g e r e u n p e n s i e r o a t u t t e l o s o c i e t à p e r i l g r a n d e l a v o r o c h e s v o l g o n o d u r a n t e l ' a n n o " , h a s o t t o l i n e a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a F i n P a o l o B a r e l l i . “ S o n o f e l i c e d i e s s e r e q u i a p o r t a r e i s a l u t i d e l M i n i s t r o d e l l o S p o r t e d e i G i o v a n i A n d r e a A b o d i . L ' a v v i o d e i c a m p i o n a t i d i p a l l a n u o t o è r i c c o d i s i g n i f i c a t i : u n a d i s c i p l i n a s t o r i c a i n I t a l i a , c h e h a s e m p r e r e g a l a t o g r a n d i t r i o n f i . L a c e l e b r a z i o n e o d i e r n a è i l r i n n o v o d i u n r i t o c h e s i r i n n o v a d a c e n t o s e t t e a n n i : n u m e r i c h e f a n n o i m p r e s s i o n e e c h e c o n f e r m a n o c o s a r a p p r e s e n t i l a p a l l a n u o t o ” , h a p o i a g g i u n t o i l C a p o d e l D i p a r t i m e n t o p e r l o S p o r t d e l G o v e r n o F l a v i o S i n i s c a l c h i . M e n t r e i l d i r e t t o r e d i R a i S p o r t P a o l o P e t r e c c a h a a g g i u n t o . " s o n o e s t r e m a m e n t e c o n t e n t o e d e m o z i o n a t o n e l p o t e r e s s e r e p r e s e n t e a l v i a d e l l a s t a g i o n e 2 0 2 5 / 2 0 2 6 . P e r s o n a l m e n t e m i l e g a n o a l l a p a l l a n u o t o i r i c o r d i d e i t a n t i t r i o n f i d e l S e t t e b e l l o e d e l S e t t e r o s a . L ' i m p e g n o d i R a i S p o r t r i m a n e g r a n i t i c o e a d e s s o , c o n l ' a p e r t u r a d e i c a n a l i s t r e a m i n g , d i a m o l a p o s s i b i l i t à d i r e n d e r e p i ù f r u i b i l i t u t t i g l i s p o r t a l l e n u o v e g e n e r a z i o n i ” . P r o n t o a r i c o m i n c i a r e a n c h e i l c o m m i s s a r i o t e c n i c o d e l S e t t e b e l l o A l e s s a n d r o C a m p a g n a . " R i a b b r a c c i a m o i n s e r i e A 1 l a C a n o t t i e r i N a p o l i e l a R N N u o t o S a l e r n o : d u e s o c i e t à g l o r i o s e e c h e d a r a n n o d e l f i l o d a t o r c e r e a l l e a l t r e d u r a n t e l a s t a g i o n e . S a r à u n c a m p i o n a t o s p e z z e t t a t o p e r g l i E u r o p e i c a l e n d a r i z z a t i a g e n n a i o . E f f e t t u e r e m o c o n l a N a z i o n a l e u n u n i c o c o l l e g i a l e d i q u a t t r o g i o r n i n e l m e s e d i n o v e m b r e , p r i m a d e l l a r a s s e g n a c o n t i n e n t a l e d i B e l g r a d o . S i a m o i n u n a f a s e e p o c a l e d i c a m b i a m e n t o p e r l a p a l l a n u o t o : l e n u o v e r e g o l e i n e v i t a b i l m e n t e t e n d e r a n n o a s t r a v o l g e r e i l n o s t r o ; c i s a r a n n o m e n o c o n t r o p i e d i e p i ù v e r t i c a l i z z a z i o n i . M i s e m b r a d i e s s e r e u n p o ' c o m e n e l 2 0 0 9 q u a n d o c i f u r o n o d e l l e n o v i t à n e l r e g o l a m e n t o : a l l ' e p o c a r i u n i i t u t t i i t e c n i c i p e r p a r l a r e e c o l l a b o r a r e ; l o f a r ò a n c h e d u r a n t e n e i p r o s s i m i m e s i " . S u l l a s t e s s a l u n g h e z z a d ’ o n d a a n c h e i l c o m m i s s a r i o t e c n i c o d e l S e t t e r o s a C a r l o S i l i p o . " L ' i m p a t t o p e r n o i s a r à m i n o r e c o n l e n u o v e r e g o l e , p e r c h é g i o c h i a m o g i à i n c a m p o d a v e n t i c i n q u e m e t r i . I d u e s e c o n d i i n m e n o n e l p o s s e s s o p a l l a , i n v e c e , r e n d e r a n n o l e a z i o n i p i ù d i n a m i c h e s i c u r a m e n t e . S a r à u n c a m p i o n a t o d i A 1 m o l t o i n t e r e s s a n t e p e r c h é t u t t e h a n n o o p e r a t o m o l t o s u l m e r c a t o , c o m p r e s e l e n e o p r o m o s s e N a u t i l u s e d U S L . L o c a t e l l i c u i d i a m o i l b e n v e n u t o . M i r i n c u o r a a l t r e s ì v e d e r e c h e t u t t e l e s o c i e t à s t a n n o l a v o r a n d o n e l l a m a n i e r a g i u s t a n e i s e t t o r i g i o v a n i l i e c i ò è f o n d a m e n t a l e p e r d a r e r i c a m b i a l l a N a z i o n a l e " .