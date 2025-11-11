R o m a , 1 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I g r i l l i n i a v e v a n o c o s t r u i t o l a n a r r a z i o n e p e r c u i d i c h i a r a v a n o d i a p r i r e i l P a r l a m e n t o c o m e u n a s c a t o l e t t a d i t o n n o p e r a b o l i r e t u t t i i p r e s u n t i p r i v i l e g i . I n s o m m a , a v r e b b e r o f a t t o u n a g u e r r a a q u e l l a c h e d e f i n i v a n o c a s t a e c h e i n v e c e è p a r t e i m p o r t a n t e d e l l a c l a s s e d i r i g e n t e d i q u e s t a N a z i o n e . G l i è b a s t a t o e n t r a r e n e l P a l a z z o p e r c a m b i a r e i d e a . Q u a l c u n o , p o i , è a n d a t o a n c h e a r i c o p r i r e r u o l i d i g r a n d e p r e s t i g i o c o m e l a p r e s i d e n z a d e l l a C a m e r a " . C o s ì i l d e p u t a t o c a m p a n o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a I m m a V i e t r i . " P r o p r i o q u e l q u a l c u n o , R o b e r t o F i c o , o g g i è c a n d i d a t o a l l a p r e s i d e n z a d e l l a r e g i o n e C a m p a n i a e n o n s o l o c o n t i n u a a g o d e r e d e i p r i v i l e g i d i u n t e m p o , c o m e l a s c o r t a r a f f o r z a t a , m a i n p u b b l i c o a l z a i l p u g n o c h i u s o d e i c o m p a g n i d a s a l o t t o e i n p r i v a t o o s p i t a g l i a m i c i n e l s a l o t t i n o d e l l a m e g a b a r c a c h e h a a c q u i s t a t o e c h e c o s t a c e n t i n a i a d i m i g l i a i a d i e u r o . Q u a l è i l F i c o v e r o ? Q u e l l o p u b b l i c o o q u e l l o p r i v a t o ? N o i u n a r i s p o s t a c e l a s i a m o d a t a " , c o n c l u d e .