R o m a , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L ’ a s s e n z a d i R o b e r t o F i c o a l c o n f r o n t o R a i p r e v i s t o p e r o g g i è u n f a t t o p o l i t i c o c h e p a r l a d a s é . D o p o i l d i b a t t i t o s u S k y , i n c u i l e d i f f e r e n z e c o n E d m o n d o C i r i e l l i n e l l a c a p a c i t à d i s o s t e n e r e c o n c h i a r e z z a l e r i s p e t t i v e p o s i z i o n i s o n o e m e r s e i n m o d o i n e q u i v o c a b i l e , l a s c e l t a d i n o n p r e s e n t a r s i a d u n n u o v o c o n f r o n t o l a s c i a i c i t t a d i n i b a s i t i . M a d ’ a l t r o n d e u n o i l c o r a g g i o o c e l ’ h a o p p u r e n o n p u ò i n v e n t a r s e l o . E c h i n o n l o c e l ’ h a n o n p u ò a m m i n i s t r a r e u n a r e g i o n e c o m e l a C a m p a n i a " . C o s ì i n u n a n o t a , i l d e p u t a t o c a m p a n o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a I m m a V i e t r i . " R i n u n c i a r e a u n ’ o c c a s i o n e p u b b l i c a d i d i s c u s s i o n e s u t e m i d e c i s i v i p e r l a C a m p a n i a s i g n i f i c a s o t t r a r r e a l c o n f r o n t o d e m o c r a t i c o u n o s p a z i o e s s e n z i a l e p r o p r i o n e l m o m e n t o i n c u i d o v r e b b e e s s e r e m a s s i m o l ’ i m p e g n o a m o s t r a r s i d i s p o n i b i l i , p r e p a r a t i e t r a s p a r e n t i . M a e v i d e n t e m e n t e F i c o n o n h a a r g o m e n t i d a p r o p o r r e e n o n e ’ i n g r a d o d i f a r l o . E d m o n d o C i r i e l l i i n v e c e , c o m e s e m p r e , h a c o n f e r m a t o l a s u a d i s p o n i b i l i t à ’ a u n c o n f r o n t o d i r e t t o , r i t e n e n d o c h e s i a u n d o v e r e v e r s o i c a m p a n i p r e s e n t a r s i e r i s p o n d e r e c o n c h i a r e z z a s u o g n i t e m a n e l l ’ i n t e r e s s e d e i c i t t a d i n i " , c o n c l u d e .