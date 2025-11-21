R o m a , 2 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L e p a r o l e d e l m i n i s t r o C r o s e t t o c o n f e r m a n o i n m o d o s c o n c e r t a n t e u n p r i v i l e g i o i n t o l l e r a b i l e : p e r a n n i l ’ i m b a r c a z i o n e p r i v a t a d i R o b e r t o F i c o è s t a t a o r m e g g i a t a , a c o s t i i r r i s o r i , i n u n a z o n a m i l i t a r e r i s e r v a t a a l l ’ a d d e s t r a m e n t o d e l l ’ A c c a d e m i a A e r o n a u t i c a . T u t t o c i ò g i u s t i f i c a t o d a v a g h e e s i g e n z e d i s i c u r e z z a , p e r s i n o o l t r e l a f i n e d e l s u o m a n d a t o p a r l a m e n t a r e . U n p a r a d o s s o c h e s m a s c h e r a l ’ i p o c r i s i a d i c h i , a p a r o l e , s i p r o c l a m a v a p a l a d i n o d e l l ’ a n t i c a s t a , m a n e i f a t t i n e h a i n c a r n a t o i l l a t o p e g g i o r e . S e F i c o v u o l e g o d e r s i l a b a r c a , l o f a c c i a p u r e : m a p a g a n d o c o m e o g n i a l t r o c i t t a d i n o " . C o s ì I m m a V i e t r i , d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a a l l a C a m e r a . " L e i s t i t u z i o n i m e r i t a n o r i s p e t t o , n o n s c o r c i a t o i e m a s c h e r a t e d a ‘ e s i g e n z e d i s e r v i z i o ’ . ' L ’ a f f a i r e F i c o ' p u ò e s s e r e u n p r e c e d e n t e p e r i c o l o s o : e c c o p e r c h é a c c o g l i a m o c o n f a v o r e l a r i c h i e s t a d e l M i n i s t r o C r o s e t t o d i a c c e r t a r e s e c i s i a n o i n a l t r e a r e e d ’ I t a l i a p r i v i l e g i s i m i l i c o n c e s s i a t e r z i , g a r a n t i t i i n m a n i e r a d e l t u t t o d i s c r e z i o n a l e . R i c o r d i a m o a F i c o c h e c h i r i c o p r e i n c a r i c h i p u b b l i c i d e v e c o m p o r t a r s i c o n t r a s p a r e n z a e r e s p o n s a b i l i t à , e v i t a n d o p r i v i l e g i i n g i u s t i f i c a t i c h e a l i m e n t a n o s f i d u c i a n e l l e i s t i t u z i o n i e m o s t r a n o i n c o e r e n z a t r a p a r o l e e f a t t i " , c o n c l u d e .