R o m a , 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ L ' i n t e r r o g a z i o n e p r e s e n t a t a d a l s e n a t o r e S e r g i o R a s t r e l l i g e t t a o m b r e s u c h i o g g i s i c a n d i d a a g u i d a r e l a C a m p a n i a . S e d o v e s s e r i s u l t a r e v e r o c h e a n c h e i l c a n d i d a t o d e l c e n t r o s i n i s t r a R o b e r t o F i c o a b b i a o r m e g g i a t o l a p r o p r i a i m b a r c a z i o n e a b u s i v a m e n t e n e l l ’ a r e a m i l i t a r e d i N i s i d a , s a r e m m o d i f r o n t e a u n f a t t o m o r a l m e n t e g r a v e " . C o s ì i n u n a n o t a i l d e p u t a t o c a m p a n o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a I m m a V i e t r i . “ M i a u g u r o c h e l e a u t o r i t à c o m p e t e n t i f a c c i a n o p i e n a l u c e s u q u a n t o a c c a d u t o e c h e v e n g a a c c e r t a t a o g n i e v e n t u a l e r e s p o n s a b i l i t à . L a l e g a l i t à n o n p u ò e s s e r e u n p r i n c i p i o d a i n v o c a r e s o l o q u a n d o c o n v i e n e : c h i a m b i s c e a g o v e r n a r e u n a r e g i o n e d e v e e s s e r e i l p r i m o a d a r e l ’ e s e m p i o , r i s p e t t a n d o l e r e g o l e e l e i s t i t u z i o n i d e l l o S t a t o . L ’ a r e a d i N i s i d a è u n s i t o d i r i l e v a n z a s t r a t e g i c a p e r l a M a r i n a e l ’ A e r o n a u t i c a M i l i t a r e e m e r i t a i l m a s s i m o r i s p e t t o ” , c o n c l u d e .