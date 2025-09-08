R o m a , 8 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " N o i a v e v a m o d e c i s o q u a l c h e m e s e f a d i d i s c u t e r e p r i m a d e i p r o g r a m m i e p o i d e i n o m i . P o i h a n n o f a t t o u n a f u g a i n a v a n t i " . L o d i c e V i n c e n z o D e L u c a a L ' A r i a c h e T i r a s u L a 7 . " I o m i s t o m u o v e n d o s u l l a l i n e a c h e a v e v a m o d e c i s o : p r i m a i p r o g r a m m i . M a c h e s t i a m o f a c e n d o i l g i o c o a l l e t r e c a r t e ? U n c a n d i d a t o a m e , u n o a t e . S t i a m o d a n d o u n ' i m m a g i n e d i p o l i t i c a p o l i t i c a n t e p r i v a d i d i g n i t à . N o n è t o l l e r a b i l e , a l m e n o p e r q u e l p o c o c h e m i r i g u a r d a , l o r i p e t o i o , m i l i m i t o a d e s p r i m e r e l a m i a o p i n i o n e . M o l t o s o m m e s s a m e n t e " .