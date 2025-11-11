R o m a , 1 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ O v v i a m e n t e S i g f r i d o R a n u c c i c o n l a s u a t r a s m i s s i o n e ‘ R e p o r t ’ n o n s i è o c c u p a t a d e l l ’ o r m e g g i o a b u s i v o d e l l a b a r c a d i R o b e r t o F i c o , c a n d i d a t o a l l a p r e s i d e n t e d e l l a C a m p a n i a p e r i l c e n t r o s i n i s t r a . E n e m m e n o d i c o m e l ’ a b b i a p a g a t a . S o n o c e r t o c h e m a i s e n e o c c u p e r à . P e r R a n u c c i g l i s c a n d a l i d e l l a c a s t a g r i l l i n a n o n f a n n o n o t i z i a . I p e n t a s t e l l a t i p o s s o n o d o r m i r e s o n n i t r a n q u i l l i ” . C o s ì i l s e n a t o r e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a R a f f a e l e S p e r a n z o n , c o m p o n e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e V i g i l a n z a d e l l a R a i .