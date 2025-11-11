Roma, 11 nov. (Adnkronos) - Ovviamente Sigfrido Ranucci con la sua trasmissione Report non si è occupata dellormeggio abusivo della barca di Roberto Fico, candidato alla presidente della Campania per il centrosinistra. E nemmeno di come labbia pagata. Sono certo che mai se ne occuperà. Per Ranucci gli scandali della casta grillina non fanno notizia. I pentastellati possono dormire sonni tranquilli. Così il senatore di Fratelli dItalia Raffaele Speranzon, componente della commissione Vigilanza della Rai.