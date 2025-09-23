R o m a , 2 3 s e t ( A d n k r o n o s ) - I n C a m p a n i a " s t i a m o d i s c u t e n d o i l p r o g r a m m a c o n F i c o . U n b e l s e g n a l e d i r i n n o v a m e n t o c a n d i d a r e u n a p e r s o n a o n e s t a , c a p a c e , c o m p e t e n t e , u m i l e n e l l ' a s c o l t o " . L o h a d e t t o E l l y S c h l e i n a l l a D i r e z i o n e d e l P d . " D a r e m o c o n t i n u i t à a l l e b u o n e p o l i t i c h e d e l l ' a m m i n i s t r a z i o n e r e g i o n a l e e t r o v e r e m o s p a z i p e r l ' i n n o v a z i o n e d o v e è n e c e s s a r i a , c o n p a r t i t o e c o a l i z i o n e u n i t i . P u ò e s s e r e s t a t o f a t i c o s o m a e r a g i u s t o a r r i v a r e a l l a s f i d a c o n u n p a r t i t o e u n a c o a l i z i o n e u n i t e e t u t t i r e s p o n s a b i l i z z a t i s u l l ' o b i e t t i v o c o m u n e d i b a t t e r e l a d e s t r a " , h a a g g i u n t o l a s e g r e t a r i a d e l P d .