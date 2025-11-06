R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I n m e n o d i 2 0 g i o r n i E d m o n d o C i r i e l l i h a r e c u p e r a t o b e n 1 3 p u n t i s u F i c o . A s s i s t i a m o a d u n r e c u p e r o s t r a o r d i n a r i o . I l s o n d a g g i o a n n u n c i a t o i n a n t e p r i m a d a A n t o n i o N o t o n o n c i s o r p r e n d e . D a q u a n d o C i r i e l l i è s c e s o i n c a m p o l a C a m p a n i a s i è m o b i l i t a t a , n o n p e r u n s e m p l i c e c a n d i d a t o , m a p e r u n a p e r s o n a c a p a c e d i g o v e r n a r e c o n s e r i e t à e c o m p e t e n z a l a n o s t r a r e g i o n e " . C o s ì i n u n a n o t a l a d e p u t a t a M a r t a S c h i f o n e , c o m m i s s a r i o F r a t e l l i d ’ I t a l i a i n p r o v i n c i a d i N a p o l i . " L e p r o p o s t e , i l p r o g r a m m a , n u l l a è i m p r o v v i s a t o m a s t u d i a t o n e i m i n i m i d e t t a g l i . I p r o t a g o n i s t i s o n o i c a m p a n i e p e r l o r o è a r r i v a t o i l m o m e n t o d i r i c o n q u i s t a r e i d i r i t t i c h e a t t e n d o n o d a t r o p p o t e m p o . L a C a m p a n i a è p r o n t a a r i a l z a r s i e t o r n a r e g r a n d e e p u ò f a r l o s o l t a n t o c o n C i r i e l l i " , c o n c l u d e .