Roma, 11 nov. (Adnkronos) - "Tutti ricordiamo le immagini del 2018: Roberto Fico arrivava a Montecitorio in autobus e limmagine che quel gesto voleva rappresentare. Oggi scopriamo che mentre a Roma saliva sul bus per le telecamere, a Napoli ormeggerebbe la sua barca presso il Circolo dellAeronautica Militare a tariffa agevolata. Fico la definisce 'gozzo', ma il gozzo è unimbarcazione tipica delle nostre parti e i napoletani lo conoscono bene. Quella in questione è unimbarcazione di ben altro pregio". Così il deputato di Fratelli dItalia Marta Schifone, commissario per Napoli-Provincia di FdI. "Non ci interessa - prosegue - criminalizzare chi possiede unimbarcazione, ci mancherebbe. Ci interessa, invece, la coerenza e la trasparenza di chi ha costruito la propria fortuna politica sulla retorica dellonestà, del rigore e del rifiuto dei privilegi. Chiediamo quindi a Roberto Fico di fare chiarezza pubblicamente sullormeggio a Nisida perché, dopo aver ammesso di possedere la barca, continua a tacere sulle modalità di ormeggio". "Insomma, come si concilierebbe il simbolo del bus di Montecitorio' con i privilegi dellormeggio agevolato? Il M5s promise di abolire la povertà. A quanto parrebbe, avrebbero cominciato dalla propria. Ma come diceva Totò, qua nessuno è fesso. I campani pretendono verità, non propaganda", conclude.