R o m a , 1 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " T u t t i r i c o r d i a m o l e i m m a g i n i d e l 2 0 1 8 : R o b e r t o F i c o a r r i v a v a a M o n t e c i t o r i o i n a u t o b u s e l ’ i m m a g i n e c h e q u e l g e s t o v o l e v a r a p p r e s e n t a r e . O g g i s c o p r i a m o c h e m e n t r e a R o m a s a l i v a s u l b u s p e r l e t e l e c a m e r e , a N a p o l i o r m e g g e r e b b e l a s u a b a r c a p r e s s o i l C i r c o l o d e l l ’ A e r o n a u t i c a M i l i t a r e a t a r i f f a a g e v o l a t a . F i c o l a d e f i n i s c e ' g o z z o ' , m a i l g o z z o è u n ’ i m b a r c a z i o n e t i p i c a d e l l e n o s t r e p a r t i e i n a p o l e t a n i l o c o n o s c o n o b e n e . Q u e l l a i n q u e s t i o n e è u n ’ i m b a r c a z i o n e d i b e n a l t r o p r e g i o " . C o s ì i l d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a M a r t a S c h i f o n e , c o m m i s s a r i o p e r N a p o l i - P r o v i n c i a d i F d I . " N o n c i i n t e r e s s a - p r o s e g u e - c r i m i n a l i z z a r e c h i p o s s i e d e u n ’ i m b a r c a z i o n e , c i m a n c h e r e b b e . C i i n t e r e s s a , i n v e c e , l a c o e r e n z a e l a t r a s p a r e n z a d i c h i h a c o s t r u i t o l a p r o p r i a f o r t u n a p o l i t i c a s u l l a r e t o r i c a d e l l ’ o n e s t à , d e l r i g o r e e d e l r i f i u t o d e i p r i v i l e g i . C h i e d i a m o q u i n d i a R o b e r t o F i c o d i f a r e c h i a r e z z a p u b b l i c a m e n t e s u l l ’ o r m e g g i o a N i s i d a p e r c h é , d o p o a v e r a m m e s s o d i p o s s e d e r e l a b a r c a , c o n t i n u a a t a c e r e s u l l e m o d a l i t à d i o r m e g g i o " . " I n s o m m a , c o m e s i c o n c i l i e r e b b e i l s i m b o l o d e l b u s d i M o n t e c i t o r i o ' c o n i p r i v i l e g i d e l l ’ o r m e g g i o a g e v o l a t o ? I l M 5 s p r o m i s e d i a b o l i r e l a p o v e r t à . A q u a n t o p a r r e b b e , a v r e b b e r o c o m i n c i a t o d a l l a p r o p r i a . M a c o m e d i c e v a T o t ò , q u a n e s s u n o è f e s s o . I c a m p a n i p r e t e n d o n o v e r i t à , n o n p r o p a g a n d a " , c o n c l u d e .