R o m a , 7 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " C i r i e l l i v i e n e c a n d i d a t o a l l a p r e s i d e n z a d e l l a C a m p a n i a e n e l l ’ o r d i n e : s p a c c a l a d e s t r a , s i p e r d e F o r z a I t a l i a p e r s t r a d a , e n o n s i d i m e t t e d a v i c e m i n i s t r o d e g l i e s t e r i . N o n h a n n o u n p r o g r a m m a , n o n h a n n o u n a s o l a i d e a p e r l a r e g i o n e , s o n o l a d e s t r a p i ù a n t i m e r i d i o n a l i s t a d e l l a s t o r i a r e p u b b l i c a n a e i c a m p a n i l o s a n n o . G l i e l o r i c o r d e r e m o t u t t i i n s i e m e i l 2 3 e 2 4 n o v e m b r e a l l e e l e z i o n i v o t a n d o R o b e r t o F i c o p r e s i d e n t e " . C o s ì i l d e p u t a t o e r e s p o n s a b i l e S u d d e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e P d M a r c o S a r r a c i n o .