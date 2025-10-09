R o m a , 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " S i s c r i v e C i r i e l l i , s i l e g g e G i o r g i a M e l o n i : s a r à u n o s c o n t r o d i r e t t o t r a n o i e d i l g o v e r n o . L a d e s t r a è i m p l o s a e i p r i m i a n o n v o l e r e E d m o n d o C i r i e l l i s o n o i s u o i a m i c i d i F o r z a I t a l i a . È l a p r o v a c h e s i a m o d i n a n z i a d u n a d e s t r a s e n z a g r u p p o d i r i g e n t e , s e n z a u n ’ i d e a p e r l a R e g i o n e e s e n z a u n p r o g r a m m a n o n o s t a n t e s i a a l l ’ o p p o s i z i o n e d a b e n 1 0 a n n i . C e r c a v a n o u n m o d e r a t o e a l l a f i n e h a n n o s c e l t o i l p i ù i d e n t i t a r i o t r a t u t t i . C i r i e l l i f a p a r t e d e l g o v e r n o p i ù a n t i m e r i d i o n a l i s t a d e l l a s t o r i a r e p u b b l i c a n a e d o v r à g i u s t i f i c a r e a i c a m p a n i u n n u m e r o e n o r m e d i s c e l t e s b a g l i a t e . P e r q u e s t o g l i c h i e d e r e m o i n c a m p a g n a e l e t t o r a l e c o s a p e n s a d e l t a g l i o d i 3 , 5 m i l i a r d i c o m p i u t o d a l l a M e l o n i a l f o n d o p e r e q u a t i v o i n f r a s t u t t u r a l e , p e n a l i z z a n d o i n o s t r i o s p e d a l i , l e n o s t r e s t r a d e e l e n o s t r e r e t i i d r i c h e . G l i c h i e d e r e m o d e l t a g l i o a g l i e n t i l o c a l i , c h e s t a n n o m e t t e n d o i n d i f f i c o l t à c e n t i n a i a d i s i n d a c i s p e c i e n e l l e a r e e i n t e r n e . G l i c h i e d e r e m o d e l t a g l i o a d e c o n t r i b u z i o n e S u d c h e p o r t a v a n u o v i p o s t i d i l a v o r o , i n p a r t i c o l a r m o d o a i g i o v a n i . O , a n c o r a , g l i c h i e d e r e m o p e r c h é c o n t i n u a n o a d o p p o r s i a l s a l a r i o m i n i m o , q u a n d o i l 3 7 p e r c e n t o d e i l a v o r a t o r i d i p e n d e n t i p r i v a t i c a m p a n i g u a d a g n a m e n o d i 9 e u r o l ’ o r a " . C o s ì i l d e p u t a t o e r e s p o n s a b i l e S u d d e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e P d , M a r c o S a r r a c i n o , i n u n a i n t e r v i s t a a l q u o t i d i a n o I l M a t t i n o . " M a c o m e f a a c a n d i d a r s i p r e s i d e n t e d e l l a p i ù g r a n d e r e g i o n e d e l S u d m e n t r e l a s u a m a g g i o r a n z a - i n c a l z a l ' e s p o n e n t e d e m - t o r n e r à a v o t a r e l ’ A u t o n o m i a d i f f e r e n z i a t a c h e a u m e n t a i d i v a r i t r a i l M e z z o g i o r n o e i l r e s t o d e l P a e s e ? H a n n o d i s f a t t o c i ò c h e a p p e n a d u e a n n i f a a v e v a n o c o s t r u i t o : l a Z e s c o s ì n o n f u n z i o n e r à e a d i r l o n o n è s o l o i l P d m a a n c h e C o n f i n d u s t r i a . I m m a g i n o c h e C i r i e l l i s i d i m e t t e r à a s t r e t t i s s i m o g i r o . A n z i t u t t o p e r c h é a v e r e i l v i c e m i n i s t r o d e g l i E s t e r i i m p e g n a t o p e r l a c a m p a g n a e l e t t o r a l e , c o n l e t a n t e q u e s t i o n i c h e a v v e n g o n o n e l m o n d o i n q u e s t i g i o r n i d r a m m a t i c i , n o n f a r e b b e o n o r e a l n o s t r o P a e s e " . " N o i s i a m o p r o n t i d a s e t t i m a n e c o n u n a c a n d i d a t u r a d i g r a n d e r i n n o v a m e n t o e d i p r o f o n d a u m i l t à c o m e q u e l l a d i R o b e r t o F i c o - a g g i u n g e S a r r a c i n o - c o n u n a c o a l i z i o n e l a r g a c h e h a d i m o s t r a t o d i p o t e r v i n c e r e t u t t e l e e l e z i o n i p o s s i b i l i n e l l a n o s t r a r e g i o n e e c o n u n p r o g r a m m a c h e m e t t e r à a l c e n t r o 3 g r a n d i q u e s t i o n i : l a s a n i t à a p a r t i r e d a q u e l l o c h e s i è f a t t o s u l l e l i s t e d ’ a t t e s a , i l t r a s p o r t o p u b b l i c o l o c a l e e i l l a v o r o . I m o d e r a t i s o n o b e n r a p p r e s e n t a t i e s o n o p r o t a g o n i s t i n e l l a n o s t r a c o a l i z i o n e . D o p o q u e s t a c a n d i d a t u r a c o n t i n u e r a n n o a v e n i r e v e r s o i l c e n t r o s i n i s t r a . E ’ c h i a r o c h e i l v o t o i n C a m p a n i a a s s u m e r à a n c h e u n r i s v o l t o n a z i o n a l e . P e r c h é d a l S u d p u ò p a r t i r e u n s e g n a l e f o r t i s s i m o - c o n c l u d e i l p a r l a m e n t a r e d e m - a l g o v e r n o d i d e s t r a i n v i s t a d e l l e o r m a i p r o s s i m e e l e z i o n i p o l i t i c h e . A b b i a m o t e r m i n a t o i t a v o l i p r o g r a m m a t i c i e n e v e r r à f u o r i u n o t t i m o l a v o r o . C ’ è i n o l t r e u n c l i m a p o s i t i v o , i n c u i c i s e n t i a m o t u t t i c a n d i d a t i . I l n o s t r o a v v e r s a r i o è s e m p r e s t a t o i l c e n t r o d e s t r a e c o n t i n u e r à a d e s s e r l o . L a c o a l i z i o n e è a s s o l u t a m e n t e c o m p a t t a c o m e l o f u a l l e u l t i m e a m m i n i s t r a t i v e d i N a p o l i " .