R o m a , 2 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " C o m e p r i m o a t t o d e l l a n u o v a a m m i n i s t r a z i o n e r e g i o n a l e c a m p a n a i l p r e s i d e n t e F i c o n e a s s u m e u n o i m p o r t a n t e e i n n o v a t i v o , u n o b i e t t i v o p e r i l q u a l e s i e r a i m p e g n a t o l o s t e s s o n e o p r e s i d e n t e c o n t u t t a l a c o a l i z i o n e p r o g r e s s i s t a . I c o n t r a t t i p u b b l i c i d i a p p a l t o e l e c o n c e s s i o n i d i c o m p e t e n z a d e l l a r e g i o n e C a m p a n i a p r e v e d e r a n n o i n f a t t i u n a p r e m i a l i t a ’ n e i c o n f r o n t i d e l l e i m p r e s e c h e p a g a n o i p r o p r i d i p e n d e n t i a l m e n o 9 e u r o l ’ o r a . M e n t r e G i o r g i a M e l o n i n e g a i l s a l a r i o m i n i m o a 4 m i l i o n i d i l a v o r a t o r i , l a g i u n t a r e g i o n a l e g u i d a t a d a l p r e s i d e n t e F i c o a d o t t a u n p r o v v e d i m e n t o i m p o r t a n t i s s i m o e c o n c r e t o c h e v a n e l l a g i u s t a d i r e z i o n e : c o m b a t t e r e i l l a v o r o p o v e r o e l a p r e c a r i e t à " . C o s ì i l d e p u t a t o e r e s p o n s a b i l e S u d d e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e P d M a r c o S a r r a c i n o .