N a p o l i , 1 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " O g g i è v e n e r d ì , n o n p o s s i a m o c h e m a n d a r e u n a l t r o s a l u t o a d u n a m i c o d e i l a v o r a t o r i e d e l l e l a v o r a t r i c i c h e h a n e l v e n e r d ì u n g i o r n o d i r i f e r i m e n t o : n o n p e n s e r e t e m i c a a q u e l l o s c i o p e r a n t e d i p r o f e s s i o n e c h e s i c h i a m a M a u r i z i o L a n d i n i ? " L o h a a f f e r m a t o i l v i c e p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o e s e g r e t a r i o d e l l a L e g a , M a t t e o S a l v i n i , i n o c c a s i o n e d e l c o m i z i o a N a p o l i a s o s t e g n o d e l c a n d i d a t o p r e s i d e n t e a l l a R e g i o n e C a m p a n i a d e l c e n t r o d e s t r a , E d m o n d o C i r i e l l i . " È u n a c o i n c i d e n z a - h a a g g i u n t o - c h e l o s c i o p e r o è s e m p r e d i v e n e r d ì e d i l u n e d ì e m a i d i m e r c o l e d ì . R i n g r a z i o q u e i s i n d a c a t i c h e p u n g o l a n o i l G o v e r n o e s t i m o l a n o i l G o v e r n o e q u a n d o s e r v e c r i t i c a n o i l G o v e r n o , m a q u a n d o c ' è d a f i r m a r e u n c o n t r a t t o c h e m i g l i o r a i l s a l a r i o p e r i l p e r s o n a l e d e l l a s c u o l a , p e r i l p e r s o n a l e d e l l e F e r r o v i e , p e r i d i p e n d e n t i p u b b l i c i f i r m a n o q u e l c o n t r a t t o e n o n t e n g o n o i n o s t a g g i o q u e i l a v o r a t o r i . L a C g i l s t a t e n e n d o s o t t o s e q u e s t r o m i l i o n i d i l a v o r a t o r i i t a l i a n i " .