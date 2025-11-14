N a p o l i , 1 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " D a u n a p a r t e c ' è i l n u l l a p n e u m a t i c o , p o l i t i c o , a n a t o m i c o , a n t r o p o l o g i c o r a p p r e s e n t a t o d a F i c o e d a i C i n q u e s t e l l e e d a l l ' a l t r a p a r t e c ' è E d m o n d o C i r i e l l i e u n a s q u a d r a c h e h a v o g l i a d i l a v o r a r e " . L o h a a f f e r m a t o i l v i c e p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o e s e g r e t a r i o d e l l a L e g a , M a t t e o S a l v i n i , i n o c c a s i o n e d e l c o m i z i o a N a p o l i a s o s t e g n o d e l c a n d i d a t o p r e s i d e n t e a l l a R e g i o n e C a m p a n i a d e l c e n t r o d e s t r a , E d m o n d o C i r i e l l i .