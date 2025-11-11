R o m a , 1 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ F i c o c o n t i n u a a n o n r i s p o n d e r e s u l l a s u a ‘ b a r c a d i c i t t a d i n a n z a ’ . P a r l a d i ‘ a c c u s e i n f a m a n t i ’ , ‘ i l l a z i o n i c h e n o n e s i s t o n o ’ , c h e ‘ i l c e n t r o d e s t r a n o n h a a r g o m e n t i ’ , p e r ò n o n d i c e u n a p a r o l a s u q u e l l o c h e g l i è s t a t o c h i e s t o . H a o n o u n a b a r c a ? E d h a g o d u t o o m e n o d i u n o r m e g g i o p r i v i l e g i a t o ? L u i c h e p a r l a v a d i a b o l i r e l a p o v e r t à e d i m e t t e r e f i n e a i p r i v i l e g i d e l l a c a s t a d e i p a r l a m e n t a r i d e v e f a r e c h i a r e z z a . L a v e r i t à è c h e i l s u o s i l e n z i o s i g n i f i c a u n a s o l a c o s a : c h e i l g o z z o , d i s u a p r o p r i e t à , g l i è r i m a s t o p r o p r i o s u l g o z z o ” . C o s ì i l v i c e c a p o g r u p p o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a a l l a C a m e r a , M a s s i m o R u s p a n d i n i .