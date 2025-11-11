Roma, 11 nov. (Adnkronos) - Fico continua a non rispondere sulla sua barca di cittadinanza. Parla di accuse infamanti, illazioni che non esistono, che il centrodestra non ha argomenti, però non dice una parola su quello che gli è stato chiesto. Ha o no una barca? Ed ha goduto o meno di un ormeggio privilegiato? Lui che parlava di abolire la povertà e di mettere fine ai privilegi della casta dei parlamentari deve fare chiarezza. La verità è che il suo silenzio significa una sola cosa: che il gozzo, di sua proprietà, gli è rimasto proprio sul gozzo. Così il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, Massimo Ruspandini.