R o m a , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ D a n o n c r e d e r e . F r a t e l l i d ’ I t a l i a s t a p e n s a n d o d i c a n d i d a r e a l l a R e g i o n e C a m p a n i a G e n n a r o S a n g i u l i a n o : e x d i r e t t o r e d e l T g 2 , m i n i s t r o d e l g o v e r n o M e l o n i e o g g i c o r r i s p o n d e n t e R a i d a P a r i g i . L a R a i è s t a t a t r a s f o r m a t a i n u n a l b e r g o a d o r e d e l p o t e r e : n o n s o l o p r o p a g a n d a , m a t r a m p o l i n o d i l a n c i o p e r c a r r i e r e p e r s o n a l i " . C o s ì S a n d r o R u o t o l o , r e s p o n s a b i l e I n f o r m a z i o n e n e l l a s e g r e t e r i a n a z i o n a l e d e l P d . " M a i , n e l l a s t o r i a d e l l a t e l e v i s i o n e p u b b l i c a , e r a a c c a d u t o c h e u n d i r i g e n t e d i v e n t a s s e m i n i s t r o , t o r n a s s e i n a z i e n d a e p o i s i r i p r e s e n t a s s e i n p o l i t i c a . U n ’ a n o m a l i a c l a m o r o s a , c h e r i d u c e i l s e r v i z i o p u b b l i c o a u n a s u c c u r s a l e d e l g o v e r n o . È v e r o : l a C o s t i t u z i o n e g a r a n t i s c e a t u t t i i l d i r i t t o d i c a n d i d a r s i , e q u i n d i S a n g i u l i a n o a n d r à i n a s p e t t a t i v a s e c o r r e r à p e r l a R e g i o n e . M a r e s t a i l n o d o p o l i t i c o : s e r v e u n r e g o l a m e n t o s e r i o . N o n s i p u ò c o n s i d e r a r e l a R a i c o m e u n a d e p e n d a n c e d e l p a r t i t o d i g o v e r n o , u n u f f i c i o a d i s p o s i z i o n e d i c h i p a s s a d a l l a r e d a z i o n e a l m i n i s t e r o , d a l m i n i s t e r o a l l o s t u d i o t e l e v i s i v o e d i n u o v o a l l e u r n e . S e d a v v e r o F r a t e l l i d ’ I t a l i a p o r t e r à a v a n t i q u e s t a o p e r a z i o n e , s a r à l ’ e n n e s i m a c o n f e r m a c h e p e r G i o r g i a M e l o n i l a R a i s i g n i f i c a s o l o p r o p a g a n d a , p o t e r e e p o l t r o n e ” .