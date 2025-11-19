R o m a , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " N o n s i a m o l a v e c c h i a D c . N o n u s i a m o l o s c u d o c r o c i a t o , n o n r i e v o c h i a m o i l p a s s a t o . S i a m o l a D c d e l d o m a n i , c o n l e d i m e n s i o n i p o s s i b i l i o g g i , e u n n u o v o s i m b o l o , l a b a l e n a b i a n c a c o l m i o n o m e , p e r c h é m e t t o l a f a c c i a i n q u e s t o n u o v o p r o g e t t o . L a s i n i s t r a n a p o l e t a n a h a e s p r e s s o A m e n d o l a , N a p o l i t a n o , C h i a r o m o n t e , V a l e n z i , B a s s o l i n o . N o n l a i m m a g i n o r a p p r e s e n t a t a d a F i c o . L a n o s t r a l i s t a s i r i v o l g e a n c h e a s i n i s t r a p e r c h é l a p o l i t i c a è u n a c a t e g o r i a , l ’ a n t i p o l i t i c a é u n ’ a l t r a " . C o s ì i l d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ' I t a l i a e p r e s i d e n t e d e l l a D c G i a n f r a n c o R o t o n d i . " N e l l a c a t e g o r i a d e l l a p o l i t i c a p u o i t r o v a r e a l l e a t i c o n c u i c o s t r u i r e , a v v e r s a r i c o n c u i c o n f r o n t a r t i . N e l l a c a t e g o r i a d e l l ’ a n t i p o l i t i c a , a c u i a p p a r t e n g o n o F i c o e i l g r i l l i s m o , p u o i t r o v a r e s o l o m a s s i m a l i s m o e f u r i a a n t i p a r l a m e n t a r e , q u e l l a s ì a n t i c a m e r a d e l f a s c i s m o . E c c o p e r c h é p e r u n a p e r s o n a d i f e d e c o m u n i s t a v i e n e p i ù f a c i l e i n t e n d e r s i c o n n o i c h e c o n F i c o : p e r c h é a p p a r t e n i a m o a l l a c a t e g o r i a d e l l a p o l i t i c a , g i o c h i a m o n e l l o s t e s s o c a m p i o n a t o " , c o n c l u d e .