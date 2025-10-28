R o m a , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ S i a m o f i d u c i o s i p e r c h é v e n i a m o d a d i e c i a n n i d i b u o n g o v e r n o i n C a m p a n i a , d i e c i a n n i d i l a v o r o c o n c r e t o s u a m b i e n t e , s a n i t à , i n f r a s t r u t t u r e , p o l i t i c h e s o c i a l i e s o s t e g n o a l l e f a m i g l i e . C o n R o b e r t o F i c o a l l a g u i d a d e l l a c o a l i z i o n e d i c e n t r o s i n i s t r a , v o g l i a m o c o n s o l i d a r e i r i s u l t a t i r a g g i u n t i e r i l a n c i a r e q u e s t i i m p e g n i c o n n u o v a e n e r g i a e r e s p o n s a b i l i t à , n e l l ' i n t e r e s s e d e i n o s t r i c i t t a d i n i . D a l l a C a m p a n i a , p e r a l t r o , s o n o c o n v i n t o c h e d a r e m o u n c o n t r i b u t o d e c i s i v o a n c h e p e r c o s t r u i r e l ’ a l t e r n a t i v a d i g o v e r n o a l l a d e s t r a a l i v e l l o n a z i o n a l e ” . C o s ì P i e r o D e L u c a , s e g r e t a r i o r e g i o n a l e d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o d e l l a C a m p a n i a , i n t e r v e n e n d o a C o f f e e B r e a k s u L a 7 .