R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - V e n e r d ì 1 7 o t t o b r e a l l e 1 2 , p r e s s o l a s e d e r e g i o n a l e d i F o r z a I t a l i a i n C a m p a n i a , s i t e r r à u n a c o n f e r e n z a s t a m p a c o n i l s e g r e t a r i o r e g i o n a l e F u l v i o M a r t u s c i e l l o , i l s o t t o s e g r e t a r i o a i T r a s p o r t i T u l l i o F e r r a n t e e i l s e n a t o r e F r a n c e s c o S i l v e s t r o . L ’ i n c o n t r o s a r à l ’ o c c a s i o n e p e r a n n u n c i a r e n u o v i i n g r e s s i n e l p a r t i t o e p r e s e n t a r e i l g r u p p o d i a m m i n i s t r a t o r i l o c a l i c h e h a n n o s c e l t o d i a d e r i r e . “ F o r z a I t a l i a c r e s c e e s i r a f f o r z a i n t u t t a l a C a m p a n i a - s p i e g a M a r t u s c i e l l o - s i a m o o r m a i u n e s e r c i t o d i c e n t o a m m i n i s t r a t o r i c h e h a n n o d e c i s o d i c o n d i v i d e r e u n p r o g e t t o p o l i t i c o s e r i o , e u r o p e o e c o n c r e t o , f o n d a t o s u l l a v o r o , s u l l ’ e s p e r i e n z a e s u l l a r e s p o n s a b i l i t à ” .