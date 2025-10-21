R o m a , 2 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " N o n s i p u ò c h e r a b b r i v i d i r e d a v a n t i a l s e n t i m e n t o a n t i e b r a i c o , a l l ’ e l o g i o d i H a m a s f i n o a d a r r i v a r e a l l a c e l e b r a z i o n e d e l l o s t e r m i n i o d i s e i m i l i o n i d i e b r e i d a p a r t e d e i n a z i s t i , c h e S o u z a n F a t a y e r , c a n d i d a t a d i A v s - n e l l a c o a l i z i o n e c h e s o s t i e n e R o b e r t o F i c o - c o n t i n u a a d i f f o n d e r e , i n p a r t i c o l a r e a t t r a v e r s o i s o c i a l . L o s c o r s o d u e s e t t e m b r e , c o n d i v i d e n d o u n v i d e o i n c u i s i v e d e p a r l a r e l ’ e x a m b a s c i a t o r e d i I s r a e l e i n I t a l i a , D r o r E y d a r , F a t a y e r h a s c r i t t o a c o r r e d o q u e s t o i g n o b i l e c o m m e n t o : l e p a r o l e d i q u e s t o e b r e o f a n n o r i m p i a n g e r e l ’ i n c o m p l e t a m i s s i o n e d i H i t l e r " . C o s ì S e v e r i n o N a p p i , c a p o g r u p p o d e l l a L e g a i n c o n s i g l i o r e g i o n a l e e v i c e c o o r d i n a t o r e d e l p a r t i t o i n C a m p a n i a . " C r e d i a m o c h e b a s t i n o q u e s t e o r r e n d e p a r o l e a r e n d e r e l ’ o d i o p r o f o n d o e c i e c o , o l t r e c h e i l p e r i c o l o s o f a n a t i s m o , c h e a n i m a n o q u e s t a p e r s o n a , c h e s i c a n d i d a a d e n t r a r e n e l C o n s i g l i o r e g i o n a l e d e l l a C a m p a n i a . T u t t o c i ò è i n c o n c e p i b i l e , o l t r e a p r e t e n d e r e l e s c u s e s i a d a p a r t e s u a c h e d a p a r t e d i A v s , c h i e d i a m o c h e s i r i t i r i i m m e d i a t a m e n t e l a c a n d i d a t u r a d i c o l e i c h e s i d e f i n i s c e ‘ p a l e s t i n e s e n a p u l i t a n a ’ . E v i d e n t e m e n t e n o n s a c o s a s i g n i f i c a e s s e r e n a p o l e t a n i : a p p a r t e n e r e a u n p o p o l o d ’ a m o r e , d i a c c o g l i e n z a e d i p a c e c h e n o n h a n u l l a a c h e v e d e r e c o n i l f a n a t i s m o e c o n l ’ o d i o " , c o n c l u d e .