R o m a , 2 7 a g o . ( A d n k r o n o s ) - " G u a r d o c o n s o d d i s f a z i o n e a l l ' i n t e s a r a g g i u n t a n e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o c a m p a n o s u l n o m e d i F i c o q u a l e p r e s i d e n t e r e g i o n a l e e d i P i e r o D e L u c a a l l a g u i d a d e l p a r t i t o r e g i o n a l e . T e r g i v e r s a r e a n c o r a s a r e b b e s t a t o u n d e l i t t o p o l i t i c o . M a o r a b a s t a c o n q u e s t a s g h e m b a e s g a n g h e r a t a p o l i t i c a d e i d u e f o r n i c h e i n C a m p a n i a è d i v e n t a t a s t u c c h e v o l e , p o c o i n t e l l i g e n t e e a u t o l e s i o n i s t a " . L o s c r i v e i l s i n d a c o d i B e n e v e n t o e l e a d e r n a z i o n a l e N d C C l e m e n t e M a s t e l l a a p r o p o s i t o d e l l e v i c e n d e r i g u a r d a n t i l o s c o n t r o t r a R e g i o n e e C o m u n e d i N a p o l i , e n t r a m b i a g u i d a P d , i n s e n o a l C o n s i g l i o d ' i n d i r i z z o d e l T e a t r o S a n C a r l o d i N a p o l i . " S e l a R e g i o n e e i l C o m u n e s i a z z u f f a n o p e r l e n o m i n e i n u n ' i s t i t u z i o n e c u l t u r a l e , s i a m o m e s s i m a l e : è c o m e s e i l p o r t i e r e n e l l ' a v v i a r e l ' a z i o n e p a s s a s s e v o l o n t a r i a m e n t e l a p a l l a a l l a s q u a d r a a v v e r s a r i a . D i q u e s t e f o r m e d i p o l i t i c a s g h e m b a e f r a t r i c i d a n e s o q u a l c o s a : a B e n e v e n t o - l a m e n t a i l p r i m o c i t t a d i n o - s o n o a n n i c h e i l P d m i t r a t t a c o m e f o s s i i l s u o p e g g i o r n e m i c o e s p e s s o s i è a c c o r d a t o s o t t o b a n c o p e r s i n o c o n l a d e s t r a p u r d i a v v e r s a r m i . N o n o s t a n t e c i ò , l o r o h a n n o s e m p r e p e r s o e i o s e m p r e v i n t o . M a a t u t t o c ' è u n l i m i t e " .