R o m a , 9 a g o . ( A d n k r o n o s ) - " D e L u c a e M a n f r e d i a b b a n d o n i n o l a v i a d e i r i c o r s i e t o r n i n o a l d i a l o g o i s t i t u z i o n a l e . D a g i o r n i i v e r t i c i d e l l a R e g i o n e e d e l C o m u n e c a p o l u o g o s o n o i m p e g n a t i c o n a v v o c a t i e b a t t a g l i e l e g a l i . Q u e l l a d i M a n f r e d i a p p a r e i n c o m p r e n s i b i l e , e s s e n d o c e r t i f i c a t o i l s u o e s s e r e m i n o r a n z a . A n c h e q u a l o r a v i n c e s s e i l r i c o r s o s i r i v o t e r e b b e d o p o u n s e c o n d o e f i n i r e b b e s e m p r e 3 a 2 ” . L o a f f e r m a F u l v i o M a r t u s c i e l l o , s e g r e t a r i o r e g i o n a l e d i F o r z a I t a l i a i n C a m p a n i a . “ I l r i c o r s o d i D e L u c a , c h e c i t r o v a f a v o r e v o l i n e l c o n t e n u t o - a g g i u n g e - t e m o a l l u n g h i s o l o i t e m p i p e r i l r i e n t r o . S a r e b b e p i ù o p p o r t u n o c h i e d e r e u n i n c o n t r o i m m e d i a t o a l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e , c o s t i t u i r e u n t a v o l o p e r m a n e n t e e a r r i v a r e a u n a d e c i s i o n e f a v o r e v o l e p e r l a C a m p a n i a . S e s i a b b a n d o n a l a v i a d e g l i a z z e c c a g a r b u g l i e s i p r e n d e q u e l l a d e l l a p o l i t i c a - c o n c l u d e i l n u m e r o u n o d e g l i a z z u r r i c a m p a n o - p o s s i a m o d a r e u n ’ i m m a g i n e d i v e r s a d e l l a n o s t r a r e g i o n e ” .