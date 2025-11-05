R o m a , 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ C o n F i c o l a C a m p a n i a t o r n e r à p r o t a g o n i s t a ? L e p a r o l e d i M a n f r e d i c e r t i f i c a n o l ’ i r r i l e v a n z a d e l l a C a m p a n i a g o v e r n a t a d a D e L u c a ” . “ N o n è u n c a s o c h e l a n o s t r a r e g i o n e s i a s t a t a d a v v e r o p r o t a g o n i s t a s o l o c o n l ’ u n i c o p r e s i d e n t e d i c e n t r o d e s t r a , A n t o n i o R a s t r e l l i . D a a l l o r a , l a C a m p a n i a n o n l o è p i ù s t a t a . O r a M a n f r e d i a u s p i c a c h e p o s s a t o r n a r e a e s s e r l o , s v i l e n d o c o m p l e t a m e n t e i l d e c e n n i o d i D e L u c a . M e n o m a l e c h e s o n o a l l e a t i … ” . C o s ì F u l v i o M a r t u s c i e l l o , e u r o d e p u t a t o e s e g r e t a r i o r e g i o n a l e d i F o r z a I t a l i a .