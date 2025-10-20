R o m a , 2 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L a c a m p a g n a e l e t t o r a l e d i F o r z a I t a l i a C a m p a n i a s i s p o s t a i n A b r u z z o p e r t r e g i o r n i . N e l w e e k e n d d e l 3 1 o t t o b r e , 1 e 2 n o v e m b r e h o d a t o d i s p o s i z i o n e a i c a n d i d a t i a l l e r e g i o n a l i d i o r g a n i z z a r e e v e n t i t r a R i v i s o n d o l i , R o c c a r a s o , P e s c o c o s t a n z o e C a s t e l d i S a n g r o , d o v e m o l t i c a m p a n i t r a s c o r r e r a n n o i l p o n t e d e i S a n t i " . L o a n n u n c i a F u l v i o M a r t u s c i e l l o , s e g r e t a r i o r e g i o n a l e d i F o r z a I t a l i a i n C a m p a n i a . " L e p r e s e n z e s a r a n n o d i s c r e t e , l e i n i z i a t i v e n o n e c c e s s i v e , m a d o v r e m o d a r e l a s e n s a z i o n e d e l l a n o s t r a p r e s e n z a . D i i n t e s a c o n i l s e g r e t a r i o r e g i o n a l e d i F o r z a I t a l i a A b r u z z o , N a z a r i o P a g a n o , o r g a n i z z e r e m o a f f i s s i o n i e u n e v e n t o p e r q u e i g i o r n i . S a r à l ’ u l t i m o 1 n o v e m b r e c o n l a s i n i s t r a a l g o v e r n o i n C a m p a n i a " , c o n c l u d e .