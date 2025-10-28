R o m a , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " L a l i s t a d e g l i i m p r e s e n t a b i l i d i F i c o o r m a i a n d r e b b e a g g i o r n a t a i n t e m p o r e a l e , c o m e i l t e l e v i d e o . L e p a r o l e d e l c a n d i d a t o D ’ A n g e l o s o n o g r a v i s s i m e : l a f r a s e ‘ m a c h e c o i n c i d e n z a ’ l a s c i a i n t e n d e r e c h e u n m a g i s t r a t o l o a v r e b b e r i n v i a t o a g i u d i z i o p e r p e n a l i z z a r l o d u r a n t e l a c a m p a g n a e l e t t o r a l e . È u n a t t a c c o d i r e t t o a l l a m a g i s t r a t u r a , q u a l c o s a c h e n e s s u n o d e l c e n t r o d e s t r a s i s a r e b b e m a i p e r m e s s o d i d i r e . F i c o p r e n d a s u b i t o l e d i s t a n z e : n o n p u ò c o n t i n u a r e a t a c e r e d i f r o n t e a l l ’ e n n e s i m o i m p r e s e n t a b i l e c h e s i a g g i u n g e a l l a l u n g a l i s t a " . C o s i F u l v i o M a r t u s c i e l l o , s e g r e t a r i o r e g i o n a l e d i F o r z a I t a l i a i n C a m p a n i a .