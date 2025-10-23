R o m a , 2 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ L a c a n d i d a t u r a d e l l a f i g l i a d i C i r o A l f a n o , s t o r i c o p a r l a m e n t a r e , e l a s u a p r e s e n z a a l p r a n z o d i o g g i d i m o s t r a n o c h e i l c e n t r o s i a m o n o i . F o r z a I t a l i a c o n t i n u a a d a g g r e g a r e p u n t i d i r i f e r i m e n t o v e r i d i u n ’ a r e a c h e n o n h a c o n f i n i ” . C o s ì i l s e g r e t a r i o r e g i o n a l e d i F o r z a I t a l i a F u l v i o M a r t u s c i e l l o a m a r g i n e d e l p r a n z o e l e t t o r a l e s v o l t o s i o g g i a N a p o l i c o n i l v i c e p r e m i e r A n t o n i o T a j a n i , i l c a n d i d a t o d e l c e n t r o d e s t r a a l l a p r e s i d e n z a d e l l a r e g i o n e E d m o n d o C i r i e l l i e i c a n d i d a t i a z z u r r i a l l e r e g i o n a l i . “ L a n o v i t à u l t e r i o r e è c h e s a r e m o i p r i m i a c o n s e g n a r e l e l i s t e d o m a n i . I l n o s t r o s e g r e t a r i o p r o v i n c i a l e , i l s e n a t o r e F r a n c e s c o S i l v e s t r o , v a r c h e r à p e r p r i m o l a s o g l i a d e l l ’ u f f i c i o e l e t t o r a l e . A n c h e q u e s t a è u n a d i m o s t r a z i o n e d i o r g a n i z z a z i o n e e d i s e r i e t à ” , c o n c l u d e .