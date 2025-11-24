R o m a , 2 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I o s o n o s t a t o e l e t t o c o n q u e s t a m a g g i o r a n z a c h e h a u n p e r i m e t r o d a i r i f o r m i s t i a d A v s e c r e d o s t i a m o g o v e r n a n d o b e n e . I c i t t a d i n i h a n n o d a t o f i d u c i a a q u e s t o p r o g e t t o . I o e r o c o n v i n t i s s i m o c h e q u e s t a e r a l a s t r a d a g i u s t a e g l i e l e t t o r i c h e s o n o g l i u n i c i v e r i g i u d i c i c i h a n n o d a t o r a g i o n e e d o r a l a l o r o f i d u c i a v a r i p a g a t a c o n t i n u a n d o q u e l l o d i b u o n o c h e è s t a t o f a t t o e c a m b i a n d o q u e l l o c h e c ' è d a c a m b i a r e " . L o d i c e i l s i n d a c o d i N a p o l i , G a e t a n o M a n f r e d i , a L a 7 . " D i f f e r e n z e ? N o i d o b b i a m o g u a r d a r e a g l i i n t e r e s s i d e i c i t t a d i n i e i l t e r m o v a l o r i z z a t o r e s e r v e m a s e r v e a n c h e i n c e n t i v a r e l a d i f f e r e n z i a t a " .