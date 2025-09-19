R o m a , 1 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ D e L u c a è e r e s t a u n n o s t r o a v v e r s a r i o p o l i t i c o , m a a l m e n o p u ò r i v e n d i c a r e u n t r a t t o d i c o e r e n z a : h a f a t t o i l s i n d a c o , h a g o v e r n a t o , h a p r e s o d e c i s i o n i , n e l b e n e e n e l m a l e a s s u m e n d o s i l a r e s p o n s a b i l i t à d i g u i d a r e u n a c o m u n i t à . Q u e s t o i n p o l i t i c a c o n t a , p e r c h é d à s p e s s o r e e r a d i c i . D i v e r s o è i l c a s o d i R o b e r t o F i c o : u n c a n d i d a t o s e n z a e s p e r i e n z a , s e n z a a m m i n i s t r a z i o n e a l l e s p a l l e , s e n z a u n a v i s i o n e p e r l a C a m p a n i a . U n n o m e c o s t r u i t o a t a v o l i n o , u n ’ i l l u s i o n e d i c a r t a p e s t a c h e a l l a p r i m a p r o v a r e a l e r i s c h i a d i s g r e t o l a r s i c o m e u n c a s t e l l o d i s a b b i a ” . L o a f f e r m a G i a n f r a n c o L i b r a n d i , v i c e s e g r e t a r i o r e g i o n a l e d i F o r z a I t a l i a i n C a m p a n i a . “ I l c e n t r o s i n i s t r a - a g g i u n g e - l o p r o p o n e c o m e n o v i t à , m a d i e t r o c ’ è s o l o v u o t o : u n a c o a l i z i o n e f r a g i l e , c u c i t a i n s i e m e p e r n e c e s s i t à e n o n p e r c o n v i n z i o n e , i n c a p a c e d i p a r l a r e a i c a m p a n i d i l a v o r o , i n f r a s t r u t t u r e , s a n i t à e s i c u r e z z a . N o n b a s t a l a r e t o r i c a p e r g o v e r n a r e u n a R e g i o n e c o m p l e s s a c o m e l a n o s t r a , s e r v o n o c o m p e t e n z a e r e s p o n s a b i l i t à " . “ C o n F o r z a I t a l i a e c o n i l c e n t r o d e s t r a q u e s t a a l t e r n a t i v a c ’ è . S i a m o p r o n t i a o f f r i r e a i c i t t a d i n i u n a g u i d a s o l i d a , f o n d a t a s u l l a c o n c r e t e z z a e s u l l ’ e s p e r i e n z a . L a C a m p a n i a n o n h a b i s o g n o d i s l o g a n e f f i m e r i n é d i c a n d i d a t i i m p r o v v i s a t i , m a d i u n a c l a s s e d i r i g e n t e c a p a c e d i t r a s f o r m a r e i p r o g e t t i i n r e a l t à . F o r z a I t a l i a r e s t a l a c a s a d e i m o d e r a t i , d i c h i c r e d e n e l b u o n g o v e r n o e n e l l a s t a b i l i t à . È i l m o m e n t o d i s c e g l i e r e t r a c h i h a u n a s t o r i a e u n a v i s i o n e e c h i v i v e s o l o d i p r o p a g a n d a . N o i - c o n c l u d e L i b r a n d i - s c e g l i a m o l a s o s t a n z a c o n t r o l ’ i n c o n s i s t e n z a , l a r e s p o n s a b i l i t à c o n t r o i l v u o t o ” .