R o m a , 1 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ T e r e s a R e a , i n f e r m i e r a , p r o f e s s o r e a s s o c i a t o a l l ’ U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i N a p o l i F e d e r i c o I I e d o t t o r e d i r i c e r c a i n e c o n o m i a e m a n a g e m e n t d e l l e a z i e n d e e d e l l e o r g a n i z z a z i o n i s a n i t a r i e , s a r à c a n d i d a t a c a p o l i s t a a l C o n s i g l i o r e g i o n a l e d e l l a C a m p a n i a n e l l a l i s t a C a s a R i f o r m i s t a ” . L o a n n u n c i a n o D a v i d e F a r a o n e , v i c e - p r e s i d e n t e d i I t a l i a V i v a , e A r m a n d o C e s a r e , c o o r d i n a t o r e c a m p a n o d i I v . “ C o n l a c a n d i d a t u r a d i T e r e s a R e a – d i c h i a r a n o F a r a o n e e C e s a r o – C a s a R i f o r m i s t a s i a r r i c c h i s c e d i u n a f i g u r a d i g r a n d e v a l o r e , c h e u n i s c e c o m p e t e n z e s c i e n t i f i c h e , e s p e r i e n z a s u l c a m p o e i m p e g n o c i v i l e , r a f f o r z a n d o l a n o s t r a p r o p o s t a r i f o r m i s t a p e r l a C a m p a n i a ” . P r e s i d e n t e d e l l ’ O r d i n e d e l l e P r o f e s s i o n i I n f e r m i e r i s t i c h e e c o m p o n e n t e d e l C o m i t a t o c e n t r a l e F N O P I , T e r e s a R e a h a m a t u r a t o e s p e r i e n z a p r o f e s s i o n a l e a N a p o l i e R o m a i n R i a n i m a z i o n e , T r a u m a C e n t e r e s a n i t à p u b b l i c a . È f o n d a t r i c e e p r e s i d e n t e d e l p r i m o c e n t r o d i r i c e r c a i n f e r m i e r i s t i c a d e l S u d I t a l i a .