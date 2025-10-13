Roma, 13 ott. (Adnkronos) - “L’incontro Fico-De Luca conferma solo che vogliono usare i soldi dei contribuenti per accaparrarsi voti. E’ il patto della poltrona che salda l’assistenzialismo dei 5 Stelle con il clientelismo del Pd. Con Cirielli la Campania dello sviluppo e del lavoro per cambiare pagina”. Così il senatore Antonio Iannone, commissario regionale di Fratelli d’Italia in Campania.
Campania: Iannone (FdI), 'patto Fico-De Luca saldatura assistenzialismo e clientelismo'
13 ottobre, 2025 • 17:50