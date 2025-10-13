Roma, 13 ott. (Adnkronos) - Lincontro Fico-De Luca conferma solo che vogliono usare i soldi dei contribuenti per accaparrarsi voti. E il patto della poltrona che salda lassistenzialismo dei 5 Stelle con il clientelismo del Pd. Con Cirielli la Campania dello sviluppo e del lavoro per cambiare pagina. Così il senatore Antonio Iannone, commissario regionale di Fratelli dItalia in Campania.