R o m a , 1 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ L ’ i n c o n t r o F i c o - D e L u c a c o n f e r m a s o l o c h e v o g l i o n o u s a r e i s o l d i d e i c o n t r i b u e n t i p e r a c c a p a r r a r s i v o t i . E ’ i l p a t t o d e l l a p o l t r o n a c h e s a l d a l ’ a s s i s t e n z i a l i s m o d e i 5 S t e l l e c o n i l c l i e n t e l i s m o d e l P d . C o n C i r i e l l i l a C a m p a n i a d e l l o s v i l u p p o e d e l l a v o r o p e r c a m b i a r e p a g i n a ” . C o s ì i l s e n a t o r e A n t o n i o I a n n o n e , c o m m i s s a r i o r e g i o n a l e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a i n C a m p a n i a .