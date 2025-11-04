R o m a , 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ P r e n d i a m o a t t o c h e , f i n a l m e n t e , a n c h e i l c a n d i d a t o d e l l a m a g g i o r a n z a u s c e n t e F i c o r i c o n o s c e c h e D e L u c a h a a b b a n d o n a t o l e a r e e i n t e r n e e b i s o g n a c a m b i a r e t u t t o . M a l u i n o n è c r e d i b i l e p e r c h é a g i s c e i n c o n t i n u i t à e s s e n d o s i a l l e a t o c o n i l P d c h e h a c a u s a t o i l d i s a s t r o . L o f a r e m o n o i d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a e d e l c e n t r o d e s t r a c o n i l p r e s i d e n t e C i r i e l l i ” . C o s ì i l s e n a t o r e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a A n t o n i o I a n n o n e , c o m m i s s a r i o r e g i o n a l e d e l p a r t i t o i n C a m p a n i a .