R o m a , 1 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " F i c o p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i d o v r e b b e s a p e r e c h e o g n i a n n o s i d i c h i a r a i l p r o p r i o s t a t o p a t r i m o n i a l e . E ’ s i c u r o d i a v e r r i s p e t t a t o l ’ a r t i c o l o 4 d e l l a l e g g e 5 l u g l i o 1 9 8 2 n u m e r o 4 4 1 ? S e l o v a d a a l e g g e r e i l p r e s i d e n t e F i c o p e r c h é n o n c i s e m b r a c h e e n t r o 3 m e s i d a l l a c e s s a z i o n e d e l s u o u f f i c i o a b b i a c o m u n i c a t o c h e i n t a n t o e r a d i v e n t a t o p r o p r i e t a r i o d i u n a b a r c a . D a l l a d o c u m e n t a z i o n e p u b b l i c a t a d a l l a C a m e r a d e i D e p u t a t i n o n v i è t r a c c i a " . C o s ì i l s e n a t o r e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a A n t o n i o I a n n o n e , c o m m i s s a r i o r e g i o n a l e d e l P a r t i t o i n C a m p a n i a . " F i c o c o n t i n u a a f a r e l o g n o r r i , m a q u e s t o è u n f a t t o m o l t o g r a v e . S e i l p r e s i d e n t e u s c e n t e d e l l a C a m e r a a b b i a o m e s s o d i c o m u n i c a r e u n a m u t a z i o n e d e l s u o s t a t o p a t r i m o n i a l e s a r e m m o a l c o s p e t t o d i u n a i n d e g n i t à i s t i t u z i o n a l e a n c h e p r e g r e s s a " , c o n c l u d e .