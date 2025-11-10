R o m a , 1 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " C a p i a m o c h e l ’ e m b l e m a d e l f a l l i m e n t o d e l l a s t a g i o n e d i D e L u c a , o l t r e a l l a s a n i t à , s i a n o l e e c o b a l l e . N e l 2 0 1 6 l ’ o r m a i e x p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e p r o m i s e s o l e n n e m e n t e d i c o m p l e t a r e l o s m a l t i m e n t o e n t r o 2 4 / 3 6 m e s i . O g g i , n o v e a n n i d o p o , l a q u a s i t o t a l i t à d e l l e e c o b a l l e è a n c o r a l i . A b b i a m o p a g a t o f i n o r a 3 0 0 m i l i o n i d i e u r o d i m u l t e a l l a c o m u n i t à e u r o p e a e n o n c ’ è u n p i a n o , a l d i l à d e g l i a n n u n c i v u o t i e n o n r i s p e t t o s o d i c h i v i v e i n q u e i t e r r i t o r i . B o n a v i t a c o l a , l ’ a v v o c a t o d e l l e c a u s e p e r s e d i D e L u c a , a g i u g n o s o s t e n e v a c h e i s i t i d i s t o c c a g g i o e r a n o o r a m a i l i b e r a t i . B a l l e s u b a l l e " . C o s ì i l s e n a t o r e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a A n t o n i o I a n n o n e , c o m m i s s a r i o r e g i o n a l e d e l p a r t i t o i n C a m p a n i a . " F a n n o g a r e c h e p r e v e d o n o l o s m a l t i m e n t o n e l 2 0 2 8 e c o s ì c o n s i d e r a n o g i à s m a l t i t e l e e c o b a l l e c h e c o n t i n u a n o a d e s s e r e n e l s i t o . C o n s i d e r a n o s m a l t i t e d a l l a r e g i o n e a n c h e l e b a l l e d i s t r u t t e d a i r o g h i c o n g r a v e d a n n o p e r l a s a l u t e d e i c i t t a d i n i . U n d i s a s t r o d i c u i p o r t e r a n n o u n a c o l p a e t e r n a c o n l a n o s t r a p o p o l a z i o n e e d i n v e c e h a n n o a n c h e l ’ a r d i r e d i p a r l a r e d i r i s u l t a t i e s n o c c i o l a r e n u m e r i . I c i t t a d i n i s a n n o b e n e c h e i n t a n t i a n n i a g l i a n n u n c i n o n è s e g u i t o a l c u n f a t t o . P e r f o r t u n a t r a q u a l c h e s e t t i m a n a q u e s t a s t a g i o n e s a r à c o n s e g n a t a a l p a s s a t o c o n E d m o n d o C i r i e l l i p r e s i d e n t e " , c o n c l u d e .