R o m a , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " A p p r e n d i a m o c h e S e r g i o D ’ A n g e l o , c a n d i d a t o d i A l l e a n z a V e r d i e S i n i s t r a a l l e e l e z i o n i r e g i o n a l i d e l l a C a m p a n i a a s o s t e g n o d i R o b e r t o F i c o , d o p o i l s u o r i n v i o a g i u d i z i o p a r l a d i ‘ a c c u s e i n a c c e t t a b i l i ’ e d i ‘ c o i n c i d e n z e ’ a p o c h e s e t t i m a n e d a l v o t o . T r a d o t t o : c h i s i p r o c l a m a d i f e n s o r e d e l l a l e g a l i t à o r a i n s i n u a c h e l a m a g i s t r a t u r a a g i s c a p e r f i n i p o l i t i c i . C h i e d o a F i c o d i d i r e c h i a r a m e n t e s e c o n d i v i d e q u e s t o a t t a c c o a l l a m a g i s t r a t u r a d a p a r t e d e l s u o c a n d i d a t o " . C o s ì i l s e n a t o r e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a A n t o n i o I a n n o n e , c o m m i s s a r i o r e g i o n a l e d e l p a r t i t o i n C a m p a n i a . " E t u t t o q u e s t o a c c a d e i l g i o r n o d o p o c h e G i u s e p p e C o n t e h a a v u t o i l c o r a g g i o d i d i r e c h e g l i i m p r e s e n t a b i l i s a r e b b e r o t u t t i n e l c e n t r o d e s t r a . E v i d e n t e m e n t e C o n t e e F i c o h a n n o l a m e m o r i a c o r t a : n e l l a l o r o c o a l i z i o n e c ’ è c h i è i n d a g a t o , c h i r i n v i a t o a g i u d i z i o e c h i , c o m e l a F a t a y e r , è s t a t a c o n f e r m a t a c a n d i d a t a d a A v s n o n o s t a n t e u n p o s t i n n e g g i a n t e a d H i t l e r e c o n t r o g l i e b r e i . A l t r o c h e i m p r e s e n t a b i l i : q u i s i a m o a l p a r a d o s s o m o r a l e . L a v e r i t à è c h e l a s i n i s t r a u s a l a l e g a l i t à c o m e u n a c l a v a c o n t r o g l i a v v e r s a r i , m a l a d i m e n t i c a q u a n d o t o c c a i p r o p r i a m i c i o c o m p a g n i d i l i s t a . F i c o e C o n t e a b b i a n o a l m e n o i l c o r a g g i o d i s p i e g a r e a i c a m p a n i s e c o n s i d e r a n o n o r m a l e d i f e n d e r e c h i o f f e n d e l a m a g i s t r a t u r a e c h i d i f f o n d e o s c e n i t à s u l l a s t o r i a . Q u e s t a è l a l o r o i d e a d i m o r a l i t à p o l i t i c a ? G l i e l e t t o r i g i u d i c h e r a n n o " , c o n c l u d e .