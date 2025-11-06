R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " E ’ c o n c l a m a t a l ’ i n c a p a c i t à d i F i c o e d e i s u o i c h e n o n s a n n o n e a n c h e p r e s e n t a r e l e l i s t e . O g g i i l C o n s i g l i o d i S t a t o h a d e f i n i t i v a m e n t e d e t t o c h e i n p r o v i n c i a d i A v e l l i n o n o n c i s a r à l a l i s t a F i c o P r e s i d e n t e . C a l a i l s i p a r i o , è u n a e n o r m e f i g u r a c c i a p e r c h i s i p r o p o n e d i g o v e r n a r e l a C a m p a n i a . S e n o n s a n n o p r e s e n t a r e u n a s e m p l i c e l i s t a f i g u r i a m o c i i l r e s t o " . C o s ì i l s e n a t o r e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a , A n t o n i o I a n n o n e , c o m m i s s a r i o r e g i o n a l e d e l p a r t i t o i n C a m p a n i a .