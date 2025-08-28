R o m a , 2 8 a g o . ( A d n k r o n o s ) - " I n C a m p a n i a p r o s e g u e l a m o b i l i t a z i o n e c o n t r o l a c h i u s u r a d e i p u n t i n a s c i t a d i S e s s a A u r u n c a , P i e d i m o n t e M a t e s e e S a p r i . T r e p r e s ì d i c h e r e g i s t r a n o m e n o d e i 5 0 0 p a r t i a n n u i f i s s a t i d a l l ’ A c c o r d o S t a t o - R e g i o n i d e l 2 0 1 0 , m a c h e s i t r o v a n o i n t e r r i t o r i c l a s s i f i c a t i c o m e d i s a g i a t i , c o n d i s t a n z e s p e s s o s u p e r i o r i a i 5 0 k m d a g l i o s p e d a l i p i ù v i c i n i . N o n è u n a q u e s t i o n e d i n u m e r i o d i b i l a n c i : è u n a q u e s t i o n e d i d i r i t t i c o s t i t u z i o n a l i . I n t e r r i t o r i c o s ì f r a g i l i l a d e r o g a è u n a t t o d o v u t o " . L o s c r i v e s u i s o c i a l i l d e p u t a t o c a m p a n o d e l P d S t e f a n o G r a z i a n o . " P e r q u e s t o - p r o s e g u e l ' e s p o n e n t e D e m - r a c c o l g o l ’ i n v i t o d e i C o m i t a t i c i v i c i e c h i e d o l a c o n v o c a z i o n e u r g e n t e d i u n i n c o n t r o a l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e . È n e c e s s a r i o a p r i r e s u b i t o u n t a v o l o i s t i t u z i o n a l e p e r g a r a n t i r e l a c o n t i n u i t à d e i p u n t i n a s c i t a . S u u n t e m a c h e r i g u a r d a l a v i t a d e l l e p e r s o n e e l a s i c u r e z z a d e l l e f a m i g l i e - c o n c l u d e G r a z i a n o - n o n c i p o s s o n o e s s e r e d i v i s i o n i p o l i t i c h e . C h i e d o a t u t t i i c o l l e g h i p a r l a m e n t a r i c a m p a n i d i u n i r c i i n q u e s t a b a t t a g l i a c o m u n e . I o c i s o n o " .