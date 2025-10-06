R o m a , 6 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " S i a m o p i ù p r o p e n s i a l l ’ a l l a r g a m e n t o v e r s o l a s o c i e t à c i v i l e , m a q u e l l a d i C i r i e l l i " i n C a m p a n i a " è u n a d e l l e i p o t e s i p o s s i b i l i " . C o s ì M a u r i z i o G a s p a r r i , p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F o r z a I t a l i a , a P i n g P o n g s u R a i R a d i o 1 . " N o n d i s c u t i a m o d i s c o n f i t t e , s i a m o i n c a m p o p e r v i n c e r e . O g g i l ’ a t t e n z i o n e è s u l l a C a l a b r i a , d o v e v e d r e t e r i s u l t a t i e c l a t a n t i . L ’ o b i e t t i v o è r a f f o r z a r e i l c e n t r o d e s t r a e d a r e c o n t i n u i t à a u n a b u o n a a m m i n i s t r a z i o n e " , c o n c l u d e .