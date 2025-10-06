Roma, 6 ott.-(Adnkronos) - "Siamo più propensi allallargamento verso la società civile, ma quella di Cirielli" in Campania "è una delle ipotesi possibili". Così Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia, a Ping Pong su Rai Radio1. "Non discutiamo di sconfitte, siamo in campo per vincere. Oggi lattenzione è sulla Calabria, dove vedrete risultati eclatanti. Lobiettivo è rafforzare il centrodestra e dare continuità a una buona amministrazione", conclude.