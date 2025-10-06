Roma, 6 ott.-(Adnkronos) - "Siamo più propensi all’allargamento verso la società civile, ma quella di Cirielli" in Campania "è una delle ipotesi possibili". Così Maurizio Gasparri, presidente dei senatori di Forza Italia, a Ping Pong su Rai Radio1. "Non discutiamo di sconfitte, siamo in campo per vincere. Oggi l’attenzione è sulla Calabria, dove vedrete risultati eclatanti. L’obiettivo è rafforzare il centrodestra e dare continuità a una buona amministrazione", conclude.
Campania: Gasparri, 'più propensi allargare a società civile, ma Cirielli ipotesi possibile'
6 ottobre, 2025 • 10:37