R o m a , 1 0 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " E s s e r e q u i i n C i l e n t o c o m e p r i m a u s c i t a p u b b l i c a d o p o l ' u f f i c i a l i z z a z i o n e d i d o m e n i c a s i g n i f i c a p o r r e l a m a s s i m a a t t e n z i o n e a l l e a r e e i n t e r n e . I l C i l e n t o è c u l t u r a , i d e n t i t à , è u n a f o r z a s t r a o r d i n a r i a e d è u n o d e i m o t o r i d e l l a C a m p a n i a . T u t t e l e a r e e i n t e r n e i n C a m p a n i a s o n o i m p o r t a n t i s s i m e , S a n n i o , I r p i n i a , A l t o C a s e r t a n o e l a v o r e r e m o a t u t t o t o n d o i n s i e m e a i s i n d a c i p e r f a r e u n a p r o g r a m m a z i o n e a d e g u a t a , i n n o v a t i v a e p e r s e g u i r e l e e s i g e n z e d e i t e r r i t o r i e p r o v a r e a d i n t e r v e n i r e c o n c r e t a m e n t e c o n t r o l o s p o p o l a m e n t o . S o n o c o n v i n t o c h e c o n g l i a m m i n i s t r a t o r i l o c a l i p o s s i a m o s c r i v e r e u n a n u o v a p a g i n a d e l l e a r e e i n t e r n e ” . C o s ì R o b e r t o F i c o a m a r g i n e d e l l a s u a v i s i t a a C a n n a l o n g a i n C i l e n t o .