R o m a , 2 8 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " I n u n t e m p o s e g n a t o d a i n c e r t e z z e e f r a m m e n t a z i o n i , i n c u i l a p o l i t i c a s e m b r a r i n c o r r e r e l e e m o z i o n i d e l m o m e n t o p i ù c h e c o s t r u i r e i l f u t u r o , r i v o l g i a m o u n a p p e l l o a i m o d e r a t i c a m p a n i : a t u t t i c o l o r o c h e p r o v e n g o n o d a l l e g r a n d i t r a d i z i o n i p o p o l a r i , c a t t o l i c h e e l i b e r a l i , e c h e c o n t i n u a n o a c r e d e r e n e l l a p o l i t i c a c o m e s e r v i z i o , r e s p o n s a b i l i t à e v i s i o n e . È i l m o m e n t o d i r i t r o v a r e u n a c a s a c o m u n e . U n l u o g o p o l i t i c o d o v e s e n t i r s i r a p p r e s e n t a t i , d o v e l e p a r o l e c h i a v e s i a n o p r a g m a t i s m o , e q u i l i b r i o , l i b e r t à e s o l i d a r i e t à . Q u e l l a c a s a e s i s t e , e s i c h i a m a F o r z a I t a l i a . S o t t o l a g u i d a a u t o r e v o l e d i A n t o n i o T a j a n i , F o r z a I t a l i a è o g g i i l p e r n o d e l c e n t r o d e s t r a e i l n a t u r a l e p u n t o d i r i f e r i m e n t o p e r i m o d e r a t i " . " U n a f o r z a c h e g u a r d a a l l ’ E u r o p a n o n c o m e a u n v i n c o l o , m a c o m e a u n a c o m u n i t à d i d e s t i n o f o n d a t a s u v a l o r i c o n d i v i s i , p r o g r e s s o e p a c e " . C o s ì i v i c e s e g r e t a r i r e g i o n a l i d i F o r z a I t a l i a i n C a m p a n i a P i n o B i c c h i e l l i e N i c o l a C a p u t o . " I n C a m p a n i a - p r o s e g u o n o - g r a z i e a l l ’ i m p e g n o i n t e l l i g e n t e e a p p a s s i o n a t o d e l s e g r e t a r i o r e g i o n a l e F u l v i o M a r t u s c i e l l o , F o r z a I t a l i a s t a v i v e n d o u n a s t a g i o n e d i r i n a s c i t a " . " A i m o d e r a t i c a m p a n i d i c i a m o c o n c o n v i n z i o n e : è i l m o m e n t o d i t o r n a r e p r o t a g o n i s t i " . " U n c i c l o s i è c o n c l u s o , e q u e l l o c h e s i a p r e n o n p u ò f o n d a r s i s u l p o p u l i s m o o s u c o m p r o m e s s i a l r i b a s s o " . " S e r v o n o c o m p e t e n z a , v i s i o n e e c a p a c i t à d i g o v e r n o " . " L e l i s t e d i F o r z a I t a l i a i n C a m p a n i a s o n o c o m p o s t e d a d o n n e e u o m i n i d i v a l o r e , e s p r e s s i o n e d i u n a s o c i e t à f o n d a t a s u s e r i e t à , i m p e g n o e c o n c r e t e z z a . S i a m o c e r t i c h e s a p r a n n o i n t e r p r e t a r e c o n e n t u s i a s m o u n a c a m p a g n a e l e t t o r a l e p o s i t i v a , p r o p o s i t i v a e r a d i c a t a n e i v a l o r i d e l n o s t r o t e r r i t o r i o , a s o s t e g n o d e l c a n d i d a t o d e l c e n t r o d e s t r a E d m o n d o C i r i e l l i " . " F o r z a I t a l i a è o g g i g a r a n z i a d i s t a b i l i t à , c o m p e t e n z a e b u o n g o v e r n o " . " È l a c a s a d i c h i c r e d e c h e l a p o l i t i c a d e b b a m e t t e r e a l c e n t r o l ’ u o m o , l a f a m i g l i a , i l l a v o r o e l a d i g n i t à d e l l a p e r s o n a . P e r q u e s t o r i v o l g i a m o u n i n v i t o a p e r t o e g e n e r o s o a t u t t i i m o d e r a t i c a m p a n i : a d e r i t e , p a r t e c i p a t e , c o s t r u i t e c o n n o i q u e s t a n u o v a s t a g i o n e p o l i t i c a . È t e m p o d i s c e g l i e r e c o n c o r a g g i o , d i r i t r o v a r e l ’ o r g o g l i o d e i n o s t r i v a l o r i , d i l a v o r a r e i n s i e m e p e r u n a C a m p a n i a e u n ’ I t a l i a p i ù f o r t i , p i ù g i u s t e e p i ù u m a n e . È t e m p o d i t o r n a r e a c a s a . È t e m p o d i s c e g l i e r e F o r z a I t a l i a " , c o n c l u d o n o .