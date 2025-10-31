R o m a , 3 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ N e g l i u l t i m i d i e c i a n n i a b b i a m o a s s i s t i t o a u n g r a v i s s i m o d i s i m p e g n o d e l l a R e g i o n e s u l t e m a d e i t r a s p o r t i , r e s o e m b l e m a t i c o d a l l ’ a s s e n z a i n G i u n t a d i d e l e g h e a d h o c . L e c r i t i c i t à d i u n t e r r i t o r i o c o m e l a P e n i s o l a S o r r e n t i n a s o n o l a d i r e t t a c o n s e g u e n z a d i s c e l t e p o l i t i c h e m i o p i e f a l l i m e n t a r i f a t t e d a l l ’ a m m i n i s t r a z i o n e r e g i o n a l e u s c e n t e . C o n l a v i t t o r i a d e l c e n t r o d e s t r a a l l e e l e z i o n i r e g i o n a l i , F o r z a I t a l i a s i i m p e g n a a d a c c e n d e r e u n f o c u s s u i c o l l e g a m e n t i d a e p e r l a c o s t i e r a , a t t i v a n d o u n t a v o l o t r a R e g i o n e , E n t i l o c a l i , E a v , R f i , l e c o m p a g n i e d i n a v i g a z i o n e , g l i o p e r a t o r i d e l t r a s p o r t o s u g o m m a e d e l s e t t o r e t u r i s t i c o r i c e t t i v o p e r a f f r o n t a r e d i p e t t o e f i n a l m e n t e r i s o l v e r e l e a n n o s e p r o b l e m a t i c h e d e l l a m o b i l i t à n e l l a P e n i s o l a , f i o r e a l l ’ o c c h i e l l o d e l l a C a m p a n i a e d e l l ’ i n t e r o P a e s e ” . C o s ì i l d e p u t a t o d i F o r z a I t a l i a e s o t t o s e g r e t a r i o a l M i t T u l l i o F e r r a n t e , i n t e r v e n e n d o a d u n a p p u n t a m e n t o e l e t t o r a l e a M e t a d i S o r r e n t o . “ O c c o r r e r a f f o r z a r e l a v i a b i l i t à v i a m a r e , s u p e r a r e u n a v o l t a p e r t u t t e l e i n e f f i c i e n z e d i E a v e a p r i r e i l c o n f r o n t o c o n R f i , a n c h e n e l l a p r o s p e t t i v a d i p r e v e d e r e u n t r a s p o r t o r a p i d o d i m a s s a m e t r o p o l i t a n o t r a i c o m u n i d e l l a P e n i s o l a S o r r e n t i n a c h e c o l p e v o l m e n t e l a R e g i o n e n o n h a i n s e r i t o t r a i p r o g e t t i f i n a n z i a b i l i d a l P n r r o d a g l i F S C r e g i o n a l i , e d i c u i l a G i u n t a d i c e n t r o d e s t r a s i d o v r à f a r e c a r i c o . L a C a m p a n i a d e v e c a m b i a r e r o t t a , a p a r t i r e p r o p r i o d a l l a n o m i n a d i u n A s s e s s o r e r e g i o n a l e a l T r a s p o r t i p e r g a r a n t i r e u n a m o b i l i t à e f f i c i e n t e , m o d e r n a e s i c u r a a c i t t a d i n i e t u r i s t i . N o i m e t t e r e m o l e i n f r a s t r u t t u r e a l p r i m o p o s t o p e r c o s t i t u i r e l a C a m p a n i a d e l f u t u r o ” , c o n c l u d e .