R o m a , 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ R i n g r a z i o i l m i n i s t r o A n n a M a r i a B e r n i n i p e r l a v i c i n a n z a a l n o s t r o t e r r i t o r i o , c o n f e r m a t a a n c h e d a l l a s u a p a r t e c i p a z i o n e a l l a c e r i m o n i a d i i n s e d i a m e n t o d e l n u o v o r e t t o r e d e l l ’ U n i v e r s i t à d e g l i s t u d i d i S a l e r n o V i r g i l i o D ’ A n t o n i o , a l q u a l e f o r m u l o i m i g l i o r i a u g u r i d i b u o n l a v o r o p e r q u e s t o i m p o r t a n t e i n c a r i c o . L a p r e s e n z a d e l m i n i s t r o B e r n i n i è u n s e g n a l e f o r t e d i a t t e n z i o n e n e i c o n f r o n t i d e l l a n o s t r a c o m u n i t à a c c a d e m i c a e d e l t e r r i t o r i o s a l e r n i t a n o . L ’ A t e n e o r i v e s t e u n r u o l o s t r a t e g i c o c o m e m o t o r e d i s v i l u p p o , r i c e r c a e i n n o v a z i o n e n o n s o l o p e r l a C a m p a n i a m a a l i v e l l o n a z i o n a l e e , p e r q u e s t o , i l G o v e r n o è i m p e g n a t o a s o s t e n e r n e l e p r o s p e t t i v e d i c r e s c i t a ” . C o s ì T u l l i o F e r r a n t e , r e g g e n t e d i F o r z a I t a l i a i n p r o v i n c i a d i S a l e r n o , a F i s c i a n o p e r l a c e r i m o n i a d i i n s e d i a m e n t o d e l r e t t o r e V i r g i l i o D ’ A n t o n i o c o n i l m i n i s t r o d e l l ’ U n i v e r s i t à e d e l l a R i c e r c a A n n a M a r i a B e r n i n i . “ I l m i n i s t e r o h a i n c r e m e n t a t o i l F o n d o d i f i n a n z i a m e n t o d e l l e u n i v e r s i t à s t a t a l i p e r i l 2 0 2 5 : u n i m p e g n o c o n c r e t o , c h e i n v e r t e l a r o t t a r i s p e t t o a l p a s s a t o v a l o r i z z a n d o i l r u o l o d e l l ’ a l t a f o r m a z i o n e , p r e m i a n d o l e e c c e l l e n z e d e l n o s t r o P a e s e , i n v e s t e n d o s u i g i o v a n i e q u i n d i s u l f u t u r o . I l n o s t r o A t e n e o p o t r à c o n t i n u a r e a c o n t a r e s u l p i e n o s u p p o r t o d e l m i n i s t r o B e r n i n i e d i v e n t a r e s e m p r e p i ù u n m o t o r e d i o p p o r t u n i t à p e r i g i o v a n i “ , c o n c l u d e .