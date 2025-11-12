R o m a , 1 2 n o v ( A d n k r o n o s ) - S a l v a t o r e C a i a t a , d e p u t a t o d i F d I , h a c h i e s t o i n a u l a a l l a C a m e r a u n i n f o r m a t i v a u r g e n t e d e l m i n i s t r o d e l l a D i f e s a G u i d o C r o s e t t o s u l l ' o r m e g g i o d e l l ' i m b a r c a z i o n e d e l l ' e x p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a R o b e r t o F i c o a l p o r t o m i l i t a r e d i N i s i d a . " F a s o r r i d e r e u n a t t e g g i a m e n t o c o s ì i n o p p o r t u n o d a p a r t e d i c h i h a s e m p r e f a t t o i l m o r a l i z z a t o r e e o g g i è c h i a m a t o a r i s p o n d e r e d i u n p r i v i l e g i o p e r l a s u a b a r c a p e r a n d a r e a p e s c a d i t o n i , t i p i c o d e l l a d o p p i a m o r a l e g r i l l i n a c h e p r e d i c a b e n e e r a z z o l a m a r e - h a d e t t o C a i a t a - . T u t t o q u e s t o n o n è m o l t o F i c o , q u e s t o m a l c o s t u m e d e l l a p e g g i o r p o l i t i c a " . A l l a r i c h i e s t a d i F d I s i s o n o a s s o c i a t i a n c h e L u c a T o c c a l i n i ( L e g a ) e A n n a r i t a P a t r i a r c a ( F I ) .